Guardiola: «¿Remontar? Estamos preparados y somos capaces de hacerlo»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions que enfrenta a Manchester City y Real Madrid en el Etihad. Los ingleses buscarán la machada para superar el 3-0 que sufrieron en el encuentro de ida, celebrado el pasado miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

«Sólo estamos jugando un partido de octavos, muchas cosas pueden suceder. No tengo un plan específico, solo lo vamos a intentar. Después de tantos años no me tienen que creer, ya saben la fe que hay que tener. No somos el mismo grupo que hace muchos años, pero es una oportunidad maravillosa», comenzó señalando en sala de prensa el entrenador del Manchester City.

«Entrenamos mañana. Si juegas bien, te sientes bien de una forma mental… y pierdes al revés. Sé que vamos a poder crear oportunidades, pero para mí será lo bien que defendamos. No será fácil, pero es un partido de fútbol y todo puede suceder. Hay que crear muchas oportunidades», analizó Pep Guardiola respecto a la eliminatoria de este martes contra el Real Madrid.

Sobre si tienen que hacer un partido perfecto: «Sí, sin duda. No estoy pensando en sorprender al Madrid. Se trata de los jugadores. En la ida jugamos con cuatro o cinco delanteros y no marcamos gol… y a veces cuando juegas con dos falsos 9 consigues marcar. Hay que hacer un partido perfecto durante 90 minutos. Hay que intentar no rendirse nunca. Sabemos que podemos generar ocasiones, tenemos que ser clínicos».

«En muchos partidos aquí marcamos cuatro goles, ese no es el problema. Somos capaces de hacerlo… pero hay que hacerlo muchas veces. La cualidad del rival es que también nos den la pelota, pero hay que correr. Su calidad está ahí. Es fácil para mí decirle a los chicos que hay que marcar en los primeros minutos, pero la realidad es diferente. Hablar antes del partido de lo que hay que hacer y luchar hasta el final. En los primeros 15/20 minutos llegamos mucho… y ellos marcaron tres goles en tres oportunidades. Es difícil lidiar con algo así. Hay que seguir porque nunca se sabe», continuó señalando el entrenador catalán en sala de prensa.

Pep sobre su mejor remontada: «Contra Aston Villa que sirvió para ganar la Premier. Hemos hecho más remontadas.. pero tendremos que hacer un partido perfecto en todas las áreas para que podamos pasar. Siempre tengo buenos recuerdos en las derrotas, dolorosas.. pero están en la cabeza. Las cosas malas también forma parte de esto».

«Estábamos en Madrid, viajamos tarde… no pudimos dormir. Llegamos ayer y hoy hay que recuperarse. Mañana vamos a entrenar. No hay tiempo para entrenar, prefiero que los jugadores se queden en casa. Ya lo he hecho dos o tres veces esta temporada», explicó sobre dar el día libre a sus jugadores en la jornada previa al partido.

«Hay que marcar goles… no es fácil porque las cualidades del Madrid están ahí. Sé que tendremos ocasiones, quizás me equivoco y no podemos hacerlo… pero por mi experiencia, sé que estamos preparados», analizó Guardiola sobre las opciones que tiene su City de remontar.

Sobre sus 50 partidos contra el Real Madrid: «Estoy muy satisfecho de lo que he vivido. Tantos partidos te dan mucho poso… los datos no son malos. Hemos hecho muchas cosas increíbles. Lo que he vivido como jugador y entrenador no va a cambiar».

Sobre Mbappé: «Veremos los cinco minutos, en esos partidos mejor pensarlo mañana y veremos si juega o no».

«Lo importante es no creer que es un fracaso. En el deporte, puedes hacer las cosas bien, intentar mejorar e intentarlo de nuevo la temporada siguiente. Todo surge del trabajo duro, la dedicación y el amor por tu deporte; no hay ningún equipo en el mundo que gane siempre. Hay ocasiones en las que puedes ser extraordinario. Hemos tenido grandes partidos contra vosotros. En el deporte se pierde más de lo que se gana, ¿cuánto tiempo vas a pasar pensando en ello? Hay muchas cosas más importantes ocurriendo en el mundo que pensar en eso. El Real Madrid ha ganado 15 (Champions), pero ha jugado 100, ¿es eso un fracaso? Han perdido más de las que han ganado. Quizás me preguntas esto porque soy del Barça», culminó Pep Guardiola en sala de prensa.