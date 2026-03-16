Guardiola da el día libre al Manchester City antes de enfrentarse al Real Madrid

El Manchester City no se entrenará en su ciudad deportiva en la sesión previa al encuentro que enfrentará este miércoles a los ingleses con el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. Pep Guardiola ha decidido dar descanso a sus jugadores, a pesar de que por delante tienen la difícil misión de levantar el 3-0 de la ida, celebrada el pasado miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Según fuentes cercanas al club inglés, Guardiola optó por priorizar el descanso físico y mental de sus jugadores después de un calendario exigente en las últimas semanas. El Manchester City ha acumulado varios encuentros intensos, tanto en la Premier como en el resto de competiciones, lo que habría llevado al entrenador a evitar una carga adicional antes del importante choque.

Durante la rueda de prensa previa al partido, Guardiola explicó que la plantilla ya estaba suficientemente preparada y que el equipo necesitaba más recuperar energía que trabajar aspectos tácticos en el campo. «A estas alturas de la temporada, lo más importante es que los jugadores lleguen frescos y con la mente clara», señaló el técnico. Por su parte, el Real Madrid continúa con su planificación habitual y realizará su entrenamiento previo con normalidad en el escenario del encuentro.

Guardiola explica el descanso un día antes de jugar ante el Real Madrid

«Estábamos en Madrid, viajamos tarde… no pudimos dormir. Llegamos ayer y hoy hay que recuperarse. Mañana vamos a entrenar. No hay tiempo para entrenar, prefiero que los jugadores se queden en casa. Ya lo he hecho dos o tres veces esta temporada», explicó en rueda de prensa.

«Entrenamos mañana. Si juegas bien, te sientes bien de una forma mental… y pierdes al revés. Sé que vamos a poder crear oportunidades, pero para mí será lo bien que defendamos. No será fácil, pero es un partido de fútbol y todo puede suceder. Hay que crear muchas oportunidades», zanjó.