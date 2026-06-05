Un candidato a la presidencia del Fenerbahçe dice que fichará a Mbappé en caso de ganar las elecciones

Aziz Yildirim, candidato a la presidencia del Fenerbahçe, ha formado un lío en Turquía y ha prometido en uno de los debates fichar a Mbappé si gana las elecciones y es presidente. «Voy a fichar a Kylian Mbappé’. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Lo importante es formar un buen equipo. Lo digo ahora, ¡pero puede que mañana no lo fiche! ¡Ese no es el caso!», dijo el veterano dirigente, dejando en el aire si es verdad o no, pero llamando la atención de todos en Turquía y en el resto del mundo.

«Estamos interesados ​​en un jugador, ¡la situación se aclarará mañana! La directiva actual ha hecho una oferta, ¡no podemos negociarla! ¡No podemos bajar el precio, estamos intentando que no suba!», dijo también el aspirante a la presidencia del Fenerbahçe refiriéndose a otra posible incorporación. La realidad es que es una auténtica quimera pensar que Mbappé va a fichar por el equipo turco, por lo que todo parece un farol para desprestigiar las promesas de sus rivales en los comicios.

Mbappé y su refugio

Un Mbappé que vuelve al que puede ser su refugio. El delantero se incorporó el pasado viernes a la concentración con Francia para comenzar su camino hacia el Mundial en un entorno que le ha servido de cobijo competitivo y emocional en muchas ocasiones. Tras un final de temporada complicado del Real Madrid, el francés quiere arroparse con su selección para ganar su segunda Copa del Mundo y lanzar un mensaje al club blanco de que tiene madera de líder y campeón.

«La gran aventura comienza», así tituló Mbappé en redes sociales su reencuentro con sus compañeros de la selección y con Didier Deschamps, su principal defensor en Les Bleus. Y lo hizo con una sonrisa para silenciar el ruido después de un año lleno de turbulencias. No ganó ningún título y también hubo acontecimientos que no acompañaron a que el Santiago Bernabéu aceptase el hecho de no ganar nada desde que aterrizó en Madrid.

En cualquier caso, el francés siempre quiso dar la cara antes los medios admitiendo la decepción: «Lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante ser eliminado de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos echarnos un vistazo a nosotros mismos para evitar este tipo de decepción otra vez. ¡Nunca nos rendiremos! En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero te prometo una cosa: volveremos a ganar y muy pronto».