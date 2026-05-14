Camavinga se queda sin Mundial: Deschamps no le convoca en la lista definitiva de Francia

Eduardo Camavinga no jugará el Mundial con Francia. Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa, no le ha convocado en la lista definitiva de 26 jugadores que ya ha anunciado este jueves. El futbolista del Real Madrid se queda fuera así del Mundial, una mala noticia para un jugador que ha estado muy discutido durante todo este curso futbolístico.

Deschamps ha argumentado la ausencia de Camavinga en la lista definitiva de Francia para el Mundial con que ha estado lesionado. Es un argumento mitad verdad, mitad mentira, porque el centrocampista sí lleva jugando varios partidos de forma consecutiva con el Real Madrid, ya sea con más o menos minutos. Sí se ha perdido algún encuentro, pero son pocos. De los 28 partidos que ha jugado el Real Madrid en 2026, sólo se ha perdido tres.

«Viene de una temporada difícil, en la que jugó menos, por lesiones. Todavía es joven. Tengo decisiones que tomar, una estructura de lista, pero me imagino su decepción esta noche», ha dicho Deschamps sobre la no presencia del jugador del Real Madrid.

La ausencia de Camavinga es la gran sorpresa de la lista definitiva de Francia para el Mundial. Deschamps -que dirá adiós a la selección francesa tras este Mundial- ya ha dado sus convocados oficiales para el Mundial, los 26 con los que irá al torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México. No es una prelista, es la definitiva. Camavinga sí había sido convocado en las últimas llamadas de Deschamps, pero en la más importante, la del Mundial, no está, lo que es un golpe durísimo para el jugador del Real Madrid.

En la lista de Deschamps sí están, como era de esperar, tanto Kylian Mbappé como Aurélien Tchouaméni. Por parte de la liga española, también aparece en la lista Jules Koundé, del Barcelona.

De centrocampistas, la posición de Camavinga, Deschamps prefiere contar con N’Golo Kanté (que está ahora en el Fenerbahçe turco), a Manu Koné (Roma), por citar algunos jugadores.

Lista completa de Francia para el Mundial