¿Cuándo empieza el Mundial 2026 de la FIFA? Todas las fechas importantes

Aficionados al fútbol de todo el mundo ya descuentan los días para el inicio de la cita que reúne a todos ellos cada cuatro años. El Mundial 2026 reúne en Estados Unidos, México y Canadá a la cifra récord de 48 selecciones por primera ve en la casi centenaria historia mundialista. El inicio del torneo está cada vez más cerca, regresando a la tradicional época veraniega tras la experiencia en Qatar, donde las altas temperaturas obligaron a disputar el último Mundial en la parte final del año.

Una vez superada la extensa fase de clasificación, que se extiende incluso meses después del sorteo de la fase de grupos, los 48 países participantes esperan el momento de viajar a la cita. En las próximas semanas empezarán a conocerse las primeras convocatorias, que saldrán de amplias prelistas como la de la España de Luis de la Fuente con 55 nombres. Los seleccionadores se cubren las espaldas ante posibles lesiones mientras comienza la cuenta atrás para el Mundial con más representación de la historia.

Todas las fechas del Mundial

Como en cada previa de la cita mundialista, los aficionados al deporte rey toman nota de las fechas clave a apuntar en el calendario. Desde el partido inaugural al duelo por el título, pasando por los encuentros de sus selecciones o de las eliminatorias; que por primera vez contarán con la ronda de dieciseisavos de final. Estas son las fechas a recordar del Mundial 2026:

Partido inaugural ( México vs. Sudáfrica ) en el Estadio Azteca : jueves 11 de junio a las 21:00 horas de la España peninsular.

( vs. ) en el : jueves a las 21:00 horas de la España peninsular. Debut de España en el Mundial: España vs. Cabo Verde , lunes 15 de junio a las 18:00 horas de la España peninsular.

en el Mundial: España vs. , lunes 15 de junio a las 18:00 horas de la España peninsular. Primera semifinal : martes 14 de julio a las 21:00 horas de la España peninsular.

: martes a las 21:00 horas de la España peninsular. Segunda semifinal : miércoles 15 de julio a las 21:00 horas de la España peninsular.

: miércoles a las 21:00 horas de la España peninsular. Final: domingo 19 de julio a las 21:00 horas de la España peninsular.

Cuándo empieza el Mundial 2026

Pese a que Estados Unidos es el país que cuenta con un mayor peso organizativo -todos los partidos se disputan en territorio estadounidense a partir de los cuartos de final- México albergará el encuentro inaugural del Mundial 2026. La fecha designada para el comienzo del torneo que reúne a 48 selecciones de todo el globo es el 11 de junio, a las 15:00 según el horario local (21:00 horas en la península). Con la disputa del México-Sudáfrica, el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en ser sede durante tres Mundiales diferentes después de hacerlo en 1970 y 1986.

Cuándo es la final del Mundial 2026

Los 104 encuentros que se disputarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá también constituyen un récord para la competición. El torneo se extenderá durante más de un mes, iniciando el 11 de junio y con su conclusión 38 días después en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que ya fue protagonista el pasado verano en el Mundial de Clubes. La final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio a las 21:00 horas de la España peninsular (15:00 en horario local).