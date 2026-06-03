El reglamento de la FIFA lo aclara todo: un convocado al Mundial 2026 puede ser sustituido por lesión, pero sólo si cumple esta condición y antes de que pasen 24 horas de su primer partido

El Mundial 2026 está a punto de arrancar. Estados Unidos, México y Canadá, como países anfitriones, ultiman detalles para tenerlo todo listo de cara al inicio de la Copa del Mundo con mayor participación de la historia. Un total de 46 países disputarán esta edición, 16 más que en Qatar 2022. Todas las selecciones han dado ya sus listas definitivas para este campeonato, aunque todavía podría producirse algún cambio en caso de lesión.

Quedan ocho días para el México-Sudáfrica que dará el pistoletazo de salida al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con este partido que se disputará el próximo 11 de junio quedará inaugurado el campeonato mundialista. Los seleccionadores tendrán hasta que queden 24 horas para este primer partido para cambiar a cualquier jugador que se haya lesionado por otro que esté en la prelista enviada a la FIFA.

Una vez que queden 24 horas para que empiece a rodar el balón en el Estadio Azteca de Ciudad de México, las listas de convocados ya no se podrán modificar. Así lo indica el artículo 19.2 del reglamento de la FIFA, donde asegura que las listas están sujetas a cambios hasta 24 horas antes de comenzar la fase de grupos.

En ese mismo artículo afirma que «esta lista no será vinculante. En cualquier momento y hasta un día antes del partido de clasificación correspondiente, se podrán añadir otros jugadores con la misma información». No obstante, hay una excepción a esta regla. El portero es el único jugador que podrá ser sustituido en cualquier momento del Mundial en caso de lesión. Es decir, si uno de los tres guardametas se lesiona durante la disputa del campeonato, el seleccionador podrá reemplazarlo por otro.

Eso sí, en ambos casos, tanto en jugadores como en porteros, el sustituto deberá salir de la prelista. En ningún caso podría ir un jugador que no estuviera en esa lista de 55 jugadores enviada previamente por las federaciones En el caso de España, el sustituto sería uno de los 9 futbolistas que han ido de refuerzo que estén en la prelista. De esos 9, sólo cinco podrían ir al Mundial en caso de lesión: Leo Román, Marc Bernal, Jon Martín, Sergio Gómez y Gonzalo.