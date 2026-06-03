Casillas advierte a España: «Este Mundial es muy diferente al nuestro y vamos a sufrir»

Quedan pocos días para que nuestra selección comience su aventura mundialista y las leyendas que la conquistaron en 2010 se han pronunciado sobre la dificultad del reto que supone. Iker Casillas, campeón de dos Eurocopas y el único Mundial en la historia de España, conoce de cerca la presión que supone jugar una Copa del Mundo. El ex portero ha querido analizar cómo ve el nuevo formato del torneo y el sufrimiento por el que cree que va a pasar la Roja de Luis de la Fuente a pesar de ser una de las grandes favoritas.

«Siempre que ves la Copa del Mundo es inevitable echar la mirada atrás, retroceder en el tiempo. Aquel Mundial que conquistamos con mucho sufrimiento, pero era buena selección. Luego dimos aquí muchas alegrías en Madrid. Si hubiésemos ido a otro rincón de España, lo hubiésemos disfrutado igual. Toda la gente estuvo en la calle disfrutando tiempo. La gente se va haciendo más mayor, pero hay chicos con 9 y 10 años que, sin haber nacido, lo ven ahora todo gracias a las redes sociales», dijo Casillas.

«Estoy deseando que empiece ya, creo que es una cita muy importante porque se da cada cuatro años. Es un Mundial muy parejo y diferente a lo que hemos vivido otros años. Más selecciones, más partidos; luego hay que ver también los cruces. Cualquier partido que haya entre España, Francia…creo que los dos tienen buen equipo. También Argentina. Son las favoritas porque tienen más presencia en esta clase de citas. Ojalá España llegue a la final y tengamos una estrella en la camiseta. Sería algo maravilloso, pero el camino va a haber que hacerlo y con sufrimiento a veces», añadió Iker.

Además, analizó las estrellas que habrá en el Mundial. Por un lado, leyendas como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, como las nuevas generaciones del Real Madrid como Vinicius Junior y Kylian Mbappé: «Estos cuatro jugadores son maravillosos, han sido increíbles para sus clubes y lo son también para su selección», concluyó Casillas.