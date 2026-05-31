Locura Mundial por España: la selección llena Las Rozas y… ¡aficionados se quedan fuera!

Fervor y locura por la selección española antes del Mundial. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación, se ha llenado de aficionados en el primer y único entrenamiento abierto al público del equipo de Luis de la Fuente en la preparación para la cita mundialística. Los españoles tienen ganas de ver y apoyar a los jugadores para este Mundial que arranca en menos de dos semanas.

Así, Las Rozas se ha llenado de aficionados para este entrenamiento abierto al público. Es el primer día de concentración para los jugadores españoles, que este sábado llegaron a la Ciudad del Fútbol con algunas excepciones. No están los jugadores que disputaron la final de la Champions, casos de Mikel Merino, Zubimendi, Fabián Ruiz y David Raya, o Yeremy Pino, que disputó el pasado miércoles la final de la Conference. Este mismo domingo se ha incorporado Pedro Porro a la concentración.

España debutará en el Mundial el lunes 15 de junio ante Cabo Verde, pero antes disputará un encuentro amistoso ante Irak en La Coruña y otro ya en México contra Perú. Para el primero, están también los jugadores de reserva convocados por De la Fuente. Son ocho futbolistas que también están en este entrenamiento de este domingo con público: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo, Sergio Gómez, Jon Martín, Turrientes y Javi Guerra.

Todos los futbolistas han sido muy aclamados por los aficionados que han llenado el campo de Las Rozas. Incluso ha habido otros tantos que se han quedado fuera, demostrando el gran seguimiento que tiene esta selección española que ilusiona y mucho para el Mundial.

El entrenamiento de este domingo, el primero de la concentración, es el único que será abierto al público para los aficionados. En los siguientes días, la selección española seguirá entrenando para el Mundial, para viajar posteriormente a La Coruña para ese amistoso ante Irak y después a Puebla (México) contra Perú. Tras ello viajarán a Estados Unidos, donde se concentrarán.