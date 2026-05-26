La nueva reflexión de De la Fuente por no llevar jugadores del Madrid: «El equipo más grande que hay es…»

El Real Madrid no tendrá representación en España para el Mundial. Una decisión de Luis de la Fuente que, en toda la historia, nunca había ocurrido en la Selección. El entrenador consideró que ninguno podía estar entre los 26 elegidos de la lista definitiva. Un veredicto del que volvió a hablar y defender, señalando cuáles son los criterios que le han hecho elegir a los futbolistas que irán a la Copa del Mundo.

Ni Huijsen, Carvajal, Carreras, Fran García ni Gonzalo. Ninguno de ellos recibió la llamada de De la Fuente. Tan solo el delantero como jugador reserva para ayudar al grupo antes de ir a Estados Unidos. Sobre ello ha reflexionado de nuevo en ‘Los Desayunos’ de EFE, donde analizó las opciones de España y la razón por la que no eligió a nadie del Real Madrid: «Para mí, el equipo más grande que hay es la selección española. No miro la procedencia de los jugadores. Lo importante es que tenemos jugadores españoles orgullosos de representar a un país».

«Yo soy la única persona que tiene sólo una motivación deportiva en la toma de decisiones. El día que me equivoque, estoy poniendo en riesgo mi puesto de trabajo. Esto es la selección de todo un país. Están los 26 mejores para mí, y eso es lo más importante. La decisión es consensuada después de meses decidiendo con mi cuerpo técnico. Son las que creemos mejores», explicó el seleccionador sobre esta circunstancia.

De la Fuente mima al Barcelona

Una contraparte con el hecho de haber llamado hasta ocho futbolistas del Barcelona, entre los que le preguntaron sobre la presencia de Eric García: «Ha estado conmigo en la sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos… En la absoluta no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos por diferentes motivos. «Ha tenido lesiones en los momentos clave», apuntó. Incluso puso el papel de líder a Lamine Yamal.

«Está ilusionadísimo. Con unas ganas tremendas. Es muy joven, pero con una gran madurez. Y sabe que es su momento. Y en la vida hay que aprovechar los momentos. Y este es el momento de Lamine Yamal. Él es muy bueno y será más en la medida en que sus compañeros le hagan rendir mejor. Tenemos, en mi opinión, a los mejores del mundo en muchas demarcaciones y eso le va a hacer rendir mejor», aseguró De la Fuente en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid.

Luis de la Fuente también transmitió su ilusión con sus 26 elegidos para el Mundial con España: «Esa es la palabra clave: ilusión. Y me siento partícipe de la ilusión y el sentimiento de selección que estamos viviendo ahora. Vamos a intentar mantenerlo lo máximo posible», declaró.