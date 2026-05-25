Convocatoria de España: De la Fuente se decanta por ocho jugadores del Barcelona, Víctor Muñoz y Pubill

Llegó el momento. Luis de la Fuente desveló los 26 jugadores que defenderán a España en el Mundial que comenzará a partir del próximo 11 de junio. La principal novedad de la lista ofrecida en un acto a la altura del momento, celebrado en el Edificio Telefónica de Gran Vía, es la presencia de Eric García. El seleccionador se ha decantado por el jugador del Barcelona para que esté en la cita mundialista.

En cuanto a la portería, como ya adelantó De la Fuente, ha citado a tres guardametas: Unai Simón, David Raya y Joan García. Por lo tanto, el que se queda fuera del Mundial es Álex Remiro. Los laterales, por la derecha, serán Marcos Llorente y Pedro Porro, mientras que por la izquierda estarán Cucurella y Grimaldo. Lo esperado. Los centrales sí tienen una novedad con la presencia de Pubill, mientras que el resto de zagueros son Laporte, Eric García y Cubarsí. Se queda fuera Huijsen en una convocatoria sin madridistas.

En el centro del campo no hay sorpresas. Rodri, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Pedri, Baena, Dani Olmo y Gavi, que regresa con España tras perderse por una grave lesión la Eurocopa. Y en ataque, Luis de la Fuente se decanta por Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Nico Williams, Yeremy Pino, Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

Además, los nueve jugadores que reforzarán al combinado nacional en los primeros días de concentración serán Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín y Beñat Turrientes y Javi Guerra.

El sueño comienza el 15 de junio

España comenzará el sueño de ganar su segundo Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta, antes de medirse a Arabia Saudí el día 21 y cerrar la fase de grupos ante Uruguay el 27 de junio en Guadalajara. Un calendario exigente para una selección española que volverá a partir como una de las grandes favoritas al título después de consolidarse como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Antes de arrancar su aventura mundialista, España disputará dos amistosos de preparación que servirán como últimos test antes de viajar definitivamente a Norteamérica. El primero será el 4 de junio ante Iraq en Riazor, mientras que el segundo llegará el 8 de junio frente a Perú en Puebla, ya en suelo mexicano. Dos partidos diseñados para afinar sensaciones y adaptar al grupo al clima y a las condiciones del torneo.

Convocatoria de España