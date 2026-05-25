La web elplural.es, controlada por Angélica Rubio, jefa de prensa de Zapatero, contrató en 2019 a la empresa de sus hijas

El actual director del medio progubernamental elplural.es, Chema Garrido, presumía este domingo de que su sección «cultural y juvenil» Scrolling está dirigida por Whatefav, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas del ex presidente imputado José Luis Rodríguez Zapatero. La colaboración entre este medio y esta agencia de marketing, que ha sido registrada por la UDEF de la Policía Nacional en el marco de la investigación a Zapatero en el caso Plus Ultra, se remonta a 2019, cuando comenzó su andadura de la mano de las hijas del ex presidente. Se da la circunstancia de que elplural.es contrató a la empresa de las hijas de Zapatero al poco de que entrase en escena la figura clave en esta historia: la de Angélica Rubio. Dueña de la empresa editora de ese medio y directora desde 2018, Rubio fue la responsable de la contratación de la empresa de las hijas de Zapatero en 2019, hasta hoy en día.

La relación de Angélica Rubio con José Luis Rodríguez Zapatero viene de largo. Antes de que llegase a Moncloa, Rubio fue asesora de comunicación y asistente personal del hoy imputado ex presidente. A su llegada a la Presidencia, Zapatero contó con su fiel escudera para que siguiese a su lado, y la nombró directora general de Coordinación Informativa en la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno. Estuvo desde el primer día hasta más allá de la caída del Ejecutivo socialista, hasta enero de 2012, cuando se incorporó a elplural.es, que empezaría a dirigir tras la jubilación de Enric Sopena.

En septiembre de 2019, con Angélica Rubio al mando, elplural.es anunciaba su colaboración con Whatefav S.L., presumiendo de convertirse así en «el primer digital nativo en ofrecer información y entretenimiento» sobre deportes electrónicos. Según ha revelado OKDIARIO, las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, apenas pisaban la sede de su agencia de marketing digital Whathefav en Madrid, según reconocen ex empleados de la empresa.

Según el auto del juez Calama, la sociedad Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros directamente a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav SL, empresa cuyas administradoras y socias son Alba y Laura Rodríguez, hijas de Zapatero. La UDEF pasó seis horas registrando la sede de Whatefav SL, llevándose de allí varias cajas.