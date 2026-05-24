OKDIARIO localiza al jefe de ETA ‘Kantauri’ incumpliendo las condiciones de su libertad: «¡Quita de ahí!»

Un equipo de OKDIARIO ha localizado a José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, con 40 años de pertenencia a la banda terrorista ETA y condenado por su participación en 20 asesinatos, mientras incumple las condiciones de su libertad. El dirigente etarra se ha negado a pedir perdón ante el ofrecimiento de este medio para que muestre arrepentimiento por su participación, entre otros, en el secuestro de José Antonio Ortega Lara o en el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, caso en el que es el único procesado.

«¡Quita de ahí!», ha sido la única respuesta de Kantauri, uno de los etarras beneficiados con la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario que les permite salir de prisión a diario sin haber cumplido los requisitos para que se les aplique el tercer grado.

La ausencia de arrepentimiento que OKDIARIO comprobó, en exclusiva, en otros etarras como Txeroki o Anboto, se repite en el caso de Kantauri. José Javier Arizcuren Ruiz se niega a expresar arrepentimiento alguno pese a la insistencia en las preguntas de este periódico. «¿Te arrepientes de tus delitos? ¿Te arrepientes de haber secuestrado a José Antonio Ortega Lara?», preguntamos a Kantauri, quien huye en su patinete, a toda velocidad. En un segundo encuentro, el terrorista se refugia en el portal en el que reside actualmente, forcejeando incluso con el periodista que firma esta información y negándose a pedir perdón a las víctimas.

En el día a día de Kantauri, tras ocho jornadas de seguimiento, se repiten los patrones. El terrorista cuenta con el privilegio de aparcar su vehículo, un patinete eléctrico trucado, en el parking de los funcionarios de prisión, que se lo cuidan. Además, se le permite salir todos los días, en jornadas en las que no realiza los acordados y obligatorios trabajos para mantenerse en régimen de semilibertad.

Vecinos de la zona en la que reside aseguran que viene y se va a trabajar a un taller de yoga. OKDIARIO puede confirmar que en los últimos meses, en los que se ha vigilado al etarra en ocho ocasiones, lo único que hace es viajar a alta velocidad con su patinete trucado y disfrutar de sus vacaciones. ¿Es esto justo para las víctimas del terrorismo?

40 años en ETA y 20 asesinatos

La incorporación de Kantauri a ETA está registrada en 1981 y tres años después ya pertenecía al Comando Araba, uno de los más sanguinarios de la banda. En 1984, el etarra participó en el asesinato del policía Pedro Ortiz de Urbina, en Vitoria, y un año después cometió varios atentados: dos en Llodio (Álava), un asesinato de un policía nacional al hacer explosionar un artefacto en su vehículo particular y el del cartero Estanislao Galíndez Llanos, en Amurrio, Álava, el 26 de junio.

En su lista de asesinatos también se encuentran los perpetrados en Vitoria, en 1987, a dos policías nacionales y el de Luyando, Álava, a un Guardia Civil. Kantauri también formó parte del comando que puso una bomba lapa en el atentado a Irene Villa o del que asesinó a cuatro militares con un coche bomba en Madrid, en 1992. También está condenado por asesinar, aquel mismo año, al coronel retirado Joaquín Vasco Álvarez, con un paquete bomba, y al subteniente de la Guardia Civil Miguel Miranda, con un explosivo en un coche bomba.

Kantauri también estuvo vinculado al asesinato del dirigente vasco del PP Gregorio Ordóñez, y al secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras cuya liberación, 532 días después, ordenó «levantar concejales» del PP. Días después, ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco, al que asesinaría tras 72 horas de cautiverio, siendo Kantauri el único procesado por el crimen.