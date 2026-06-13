Adiós a aparcar gratis: los dos nuevos barrios de Madrid que tendrán parquímetro antes de este día

Los barrios de San Isidro y Opañel, en el distrito de Carabanchel, sumarán 3.100 plazas de estacionamiento regulado al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tras una consulta vecinal en la que el 74% de los residentes respaldó la medida. Se trata de un nuevo avance en la ampliación del sistema de aparcamiento controlado hacia el sur de Madrid, con el objetivo de reducir el llamado «efecto frontera».

La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible ya contemplaba la incorporación de estos dos barrios a la zona SER antes del 31 de diciembre de 2029, dentro de una primera etapa que también incluye Peñagrande, Valdezarza y Costillares. En este contexto, el Ayuntamiento avanza ahora con la implantación en Carabanchel, donde la puesta en marcha se realizará de forma progresiva, aunque el plan es claro: antes de 2030, todo el perímetro de estos barrios quedará integrado en el sistema SER.

Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en Carabanchel

«El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, mediante Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2026, aprobó la última modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018. Esta ordenanza determina la implantación parcial del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en distintos barrios de la ciudad de Madrid. Entre los barrios recogidos en dicho texto, se encuentra el barrio de Opañel y el barrio de San Isidro, ambos del distrito de Carabanchel», detalla Decide Madrid.

En el barrio de Opañel, el perímetro afectado es el delimitado por la calle Antonio Leyva números pares del 2 al 92 límite con el barrio de Comillas entre glorieta del Marqués de Vadillo y plaza Elíptica, avenida de Oporto números pares del 2 al 32 límite con el barrio de Abrantes entre plaza Elíptica y calle Portalegre, calle Portalegre números impares del 1 al 73 entre avenida de Oporto y calle Alejandro Sánchez, calle de Mercedes Arteaga números impares del 1 al 51 entre calles de Alejandro Sánchez y calle Salaberry, calle Salaberry lateral de impares entre calle de Mercedes Arteaga y calle del General Ricardos, calle de General Ricardos números impares del 1 al 53 límite con barrio de San Isidro entre calle Salaberry y glorieta Marqués de Vadillo.

En el barrio de San Isidro, el perímetro afectado es el delimitado por la calle San Ambrosio (al norte), por el paseo Ermita del Santo y Quince de Mayo (al oeste), por el puente de Toledo (al oeste) y por la calle General Ricardos (al suroeste).

Horario

El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) tiene como finalidad la gestión, regulación y control del estacionamiento de vehículos en determinadas zonas de la vía pública de la ciudad de Madrid, con el objetivo de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y la demanda de aparcamiento.

Su funcionamiento se establece en un horario concreto: de lunes a viernes no festivos, de 9:00 a 21:00 horas; los sábados, de 9:00 a 15:00 horas; durante el mes de agosto, de lunes a sábado no festivos, de 9:00 a 15:00 horas; y los días 24 y 31 de diciembre, también de 9:00 a 15:00 horas. Los domingos y festivos el servicio no está activo.

Plazas

En las plazas verdes, los usuarios con autorización de residente pueden estacionar sin límite de tiempo dentro de su barrio, mientras que el resto de usuarios pueden estacionar durante un tiempo máximo de dos horas. Una vez transcurridas dos horas, no pueden volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento.

En las plazas azules, cualquier usuario puede estacionar un tiempo máximo de cuatro horas. Alcanzado este máximo, no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que no haya transcurrido una hora desde la hora de fin del estacionamiento. Los residentes pueden aparcar de 20:00 a 21:00 horas dentro de su barrio.

Finalmente, las plazas de alta rotación están dirigidas a «cualquier usuario puede estacionar siempre que el vehículo disponga de calificación ambiental, previo pago de la tarifa correspondiente a las plazas de alta rotación, y sin perjuicio de las exclusiones a la limitación de la duración del estacionamiento y al pago de la tasa», según expone el Ayuntamiento de Madrid.

En caso de aparcar en horario SER pero fuera del periodo indicado por la propia señal de alta rotación, se debe adquirir un ticket para zona azul. El hecho de ser titular de una autorización SER de residente o vehículo comercial no exonera del pago.

Las plazas están señalizadas horizontalmente mediante rectángulos de 20 por 30 centímetros de colores azul y blanco alternos, y sobre el área delimitada, por líneas poligonales en zig zag alternando colores azul y blanco.

La incorporación de estos dos barrios se enmarca en un proceso de expansión constante del SER desde su puesta en marcha en Madrid. Las zonas azul y verde comenzaron a implantarse en 2002, cuando el sistema regulaba aproximadamente 35.000 plazas de estacionamiento en la ciudad. En sus inicios, la medida generó cierto rechazo entre parte de los vecinos, que percibían los parquímetros como una iniciativa principalmente recaudatoria.