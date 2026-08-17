El Betis lo confirma: ya se puede comprar parte de su césped y los aficionados pueden llevarlo en el bolsillo

El Real Betis ha llevado un paso más allá su relación con los aficionados con uno de sus productos más llamativos de los últimos tiempos. El club verdiblanco ya permite adquirir un pequeño fragmento del césped del Benito Villamarín y convertirlo en un recuerdo que puede acompañar a sus seguidores en el día a día en forma de llavero.

La propuesta se presenta en forma de un pequeño llavero, pero su verdadero atractivo está en lo que guarda en su interior. El producto incorpora pelos de césped procedentes del terreno de juego del estadio bético, de manera que el comprador puede conservar físicamente una pequeña parte de uno de los lugares más emblemáticos para la afición.

El artículo está pensado especialmente para quienes tienen una vinculación sentimental con el Benito Villamarín. Para un aficionado, el estadio no representa únicamente el lugar donde juega el equipo cada dos semanas. También es el escenario de recuerdos familiares, celebraciones, grandes noches europeas, partidos históricos y momentos que forman parte de la memoria colectiva de los seguidores del conjunto sevillano.

El producto incorpora además el escudo del Betis en su parte exterior. La identificación con el club se completa mediante una impresión realizada en serigrafía blanca y a un solo color, manteniendo un diseño sencillo en el que el contenido adquiere buena parte del protagonismo.

El precio establecido por el club es de 14,95 euros. Una cantidad con la que los aficionados pueden hacerse con un recuerdo bastante diferente de los productos habituales que se encuentran en las tiendas oficiales de los equipos de fútbol.

La idea conecta además con una tendencia cada vez más habitual en el mundo del fútbol: convertir elementos vinculados a los estadios en recuerdos para los aficionados. El terreno de juego es uno de los espacios con mayor carga simbólica de cualquier campo y, en este caso, el Betis ha encontrado una manera de trasladar una pequeña parte del Villamarín fuera de sus instalaciones.

De esta forma, el Betis incorpora a su catálogo una propuesta destinada a un perfil de aficionado muy concreto: aquel que quiere conservar algo físico relacionado con el lugar donde su equipo disputa sus encuentros como local. Por 14,95 euros, el césped del Benito Villamarín deja de estar únicamente bajo los pies de los futbolistas y pasa también a poder acompañar a los béticos en sus bolsillos.