Un día de nubes altas y algunas bajas marcará la jornada en toda la provincia de Zaragoza el 27 de septiembre de 2026. Se espera un ligero ascenso en las temperaturas mínimas y estabilidad en las máximas, junto a un viento suave que variará a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor a mediodía

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, mostrando un lienzo azul con algunas nubes suaves que apenas tienen intención de interferir en el esplendor del día. Con temperaturas que rondan los 20 grados en las primeras horas, la mañana promete una atmósfera ligera y despejada, aunque la humedad se sentirá un poco más fuerte a medida que avanza la jornada, aportando un toque de pesadez al ambiente. El viento, que soplará a unos 20 km/h desde el sureste, permitirá que el calor se sienta en su máxima expresión más tarde, cuando el termómetro podría alcanzar los 32 grados.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá similar, invitando a disfrutar del tiempo al aire libre sin preocuparse por la lluvia, que no aparecerá en la previsión. La sensación térmica trepará hasta los 32 grados, por lo que se recomienda hidratarse y esperar hasta la puesta del sol a las 19:52 para gozar de un respiro fresco. En la noche, las temperaturas descenderán a una agradable cifra que rondará los 19 grados, marcando el final de un día cálido pero lleno de luz, con casi doce horas de claridad para disfrutar.

Calatayud: amanecer nublado y viento fuerte

Una brisa suave y un cielo que va de gris a más gris anticipan un día lleno de sorpresas en Calatayud. Las nubes se acumulan, presagiando un cambio en la atmósfera, con el viento soplando desde el noreste a 15 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 35 km/h. Esta mañana el termómetro marca una mínima de 13 grados, pero la sensación térmica podría descender aún más.

A medida que avancen las horas, la temperatura alcanzará los 30 grados, pero la tarde traerá un contraste notorio: el viento se intensificará y las probabilidades de lluvia permanecen en cero, aunque la humedad podría resultar agobiante. Así que, mejor llevar paraguas, ya que la inestabilidad estará presente durante el día.

Tarazona: cielo nuboso con tarde despejada

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo algo nuboso por la mañana y un ligero despeje en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 29 grados y aunque hay una mínima posibilidad de lluvia hacia la tarde-noche, el viento será leve y no generará incomodidades.

Aprovechar este ambiente tranquilo es ideal para pasear o realizar actividades al aire libre. Un día como este invita a disfrutar de los espacios verdes y a contemplar la belleza de los alrededores en un ambiente relajado.