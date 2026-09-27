Ya hay fecha para uno de los trámites más esperados por los cazadores: Cataluña abre sus sorteos de caza pública de 2026

Los cazadores que tengan intención de conseguir uno de los permisos de las reservas nacionales de Cataluña ya pueden apuntarse a los sorteos de 2026. El plazo comenzó el 15 de septiembre, aunque hay que mirar bien las fechas antes de presentar la solicitud ya que no todas las especies ni todas las modalidades cierran el mismo día. De hecho, el primer plazo acaba el 15 de octubre.

La convocatoria incluye permisos para rebeco, ciervo, corzo, muflón, gamo y cabra montés, además de anátidas. También abarca la Reserva Nacional de Caza de Els Ports de Tortosa i Beseit, la Zona de Caza Controlada del Montgrí y la Reserva de Caza de l’Encanyissada. Según el permiso solicitado, habrá tiempo para inscribirse hasta octubre, noviembre o finales de diciembre.

Ya hay fecha para uno de los trámites más esperados por los cazadores

Los cazadores interesados en los permisos de trofeo autonómico y europeo de rebeco, ciervo, corzo y muflón tienen hasta el 15 de octubre para presentar la solicitud. Para esas mismas especies, el calendario cambia si hablamos de trofeo local o caza selectiva. En ambos casos se podrá solicitar plaza hasta el 31 de diciembre. También llegará hasta final de año el plazo correspondiente a los permisos selectivos de gamo.

Els Ports de Tortosa i Beseit tiene su propio calendario. Allí, quienes quieran optar a permisos de trofeo o selectivos de cabra montés y corzo podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre. Queda otro grupo de permisos cuyo plazo se agota el 31 de diciembre. Ahí entran la caza selectiva de cabra montés en la Zona de Caza Controlada del Montgrí y las anátidas en l’Encanyissada. No conviene, por tanto, quedarse únicamente con la idea de que los sorteos están abiertos hasta final de año. Para algunas de las opciones más destacadas, cuando llegue diciembre será demasiado tarde.

Un único formulario para participar en varios sorteos

El trámite tampoco obliga a presentar una solicitud diferente por cada permiso. Cada persona debe rellenar un único formulario y marcar en él todos los sorteos y modalidades a los que quiera optar. Los particulares tienen dos posibilidades: hacerlo por Internet o presentar la solicitud presencialmente. Esto cambia para autónomos, profesionales, empresas y entidades, que deben realizar obligatoriamente el trámite por vía electrónica. Las solicitudes de estos colectivos que lleguen por otro canal no se tendrán en cuenta.

Después tocará esperar al sorteo. Una vez cerrado cada plazo, la Administración celebrará una adjudicación pública entre las solicitudes que estén correctamente cumplimentadas. A quienes consigan uno de los permisos se les comunicará el resultado y se les indicará qué documentos deben entregar y qué tasas tienen que abonar. Hay una diferencia que puede ser importante para los interesados en determinados trofeos ya que los agraciados en los sorteos autonómicos y europeos de rebeco, ciervo y corzo podrán escoger especie, reserva y día de caza. En las demás modalidades esa elección no está contemplada.

No todos los cazadores participan con la misma condición

Para solicitar estos permisos hay que ser una persona física mayor de 14 años. La licencia de caza y el seguro obligatorio deberán estar en vigor para poder realizar la actividad, pero no hace falta presentar esa documentación al apuntarse. Se solicitará posteriormente a quienes resulten agraciados. La convocatoria distingue entre cazadores locales, autonómicos y europeos. En términos generales, es autonómico quien está empadronado en Cataluña. Els Ports de Tortosa i Beseit presenta una particularidad, ya que también se incluyen en esta categoría los solicitantes empadronados en Aragón y la Comunidad Valenciana.

La categoría europea se reserva a personas empadronadas en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. Más específicos son los requisitos para ser considerado cazador local. Aquí entran, entre otros supuestos, las personas con vecindad administrativa o nacidas en alguno de los municipios de la reserva correspondiente. También se contempla a propietarios de un mínimo de cinco hectáreas de terreno rústico dentro de la reserva y a determinados socios de sociedades locales de cazadores.

Conseguir plaza no es el último paso

Después del sorteo llega la parte administrativa y económica. Los seleccionados recibirán una notificación con una carta de pago y tendrán que abonar primero la cuota de entrada correspondiente al permiso que les haya tocado. Pero ése no es necesariamente el único importe. Una vez realizada la cacería existe una cuota complementaria cuyo importe se calcula en función de la pieza. Este segundo pago debe hacerse el mismo día al agente rural o guarda de fauna que haya acompañado al cazador.

Las tasas serán las que estén vigentes cuando se emita el permiso, por lo que la cantidad no es única para todos los participantes ni para todas las modalidades. Con la convocatoria ya abierta, el calendario se convierte ahora en lo más importante. El 15 de octubre llega el primer cierre, el 30 de noviembre termina el plazo específico de Els Ports y el 31 de diciembre se agotan las últimas opciones. Quienes quieran entrar en alguno de los sorteos tendrán que presentar la solicitud antes de la fecha que corresponda a su modalidad.