Joan Manuel Serrat, cantautor español (82 años): «Los profesores enseñan mucho más que lecciones; enseñan a pensar, a mirar y no tener miedo de las preguntas»

Joan Manuel Serrat ha reivindicado el papel de los profesores y de la universidad como pilares de una sociedad basada en el conocimiento.

El cantautor, retirado de los escenarios desde hace cuatro años, ha recordado también su propia trayectoria académica y la influencia que tuvieron sus maestros en su formación personal.

Joan Manuel Serrat reivindica el papel de los profesores en la educación

A sus 82 años, Serrat mantiene una relación estrecha con el mundo de la educación, una etapa que marcó su formación antes de convertirse en uno de los grandes nombres de la música española. El artista estudió Bachillerato Laboral Superior en la Universidad Laboral de Tarragona, donde obtuvo el título de tornero fresador.

Después continuó su formación en Barcelona y en 1964 se graduó como perito agrícola en la Escuela de Peritos Agrícolas de Barcelona. Poco después decidió orientar su trayectoria profesional hacia la música, una actividad que acabaría ocupando casi seis décadas de su vida.

Su experiencia académica explica, en parte, la importancia que concede a los docentes. Para Joan Manuel Serrat, la función de un profesor no consiste únicamente en transmitir conocimientos o contenidos. Por otra parte, también tiene que estimular la curiosidad, el pensamiento crítico y la capacidad de formular preguntas.

¿Qué importancia tienen los profesores para el catalán Joan Manuel Serrat?

El cantautor defiende una enseñanza que ayude a los alumnos a desarrollar una mirada propia. En sus declaraciones, sostiene que los profesores enseñan a pensar y a no tener miedo de las preguntas, además de contribuir a despertar la curiosidad.

Serrat considera que esa labor tiene una dimensión que va más allá de las aulas. A su juicio, la educación también transmite herramientas para desenvolverse en la vida, buscar información y desarrollar criterio propio.

El artista catalán relaciona esa función con la figura de los maestros que encontró durante su etapa universitaria. Según recuerda, aquellos profesores tuvieron un papel relevante no solo en sus estudios, sino también en aspectos como el orden y la búsqueda de conocimiento.

La defensa de Joan Manuel Serrat de la universidad pública

En sus declaraciones, Serrat también plantea la necesidad de reforzar los recursos destinados a la educación superior. Defiende una universidad pública y accesible para todos los ciudadanos, además de mejores condiciones económicas para los profesores.

El cantante considera que una mayor financiación permitiría a los docentes dedicar más tiempo a la enseñanza y a la investigación. También reivindica la universidad como un espacio dedicado a generar conocimiento y ampliar las oportunidades de acceso a los estudios superiores.

Hay que destacar que el músico llegó a la universidad en una época en la que, según sus propias palabras, solo una pequeña parte de los hijos de españoles podía acceder a estos estudios.

La trayectoria de Joan Manuel Serrat muestra así una conexión entre educación, formación y desarrollo personal que el artista sigue reivindicando años después de abandonar los escenarios.

El mensaje del cantante sitúa a profesores y universidad como elementos esenciales para fomentar el conocimiento y el pensamiento crítico.