Shakira rescata las palabras de Isabel Allende en su concierto de Madrid: «Las mujeres juntas somos invencibles»

Luna llena, los diez mandamientos de una loba, caderas, purpurina, vibra latina, las palabras de Isabel Allende y una canción que se ha convertido en una declaración de intenciones. El concierto de Shakira en Madrid es mucho más que un repaso por algunos de los grandes éxitos de su carrera.

Después de más de ocho años sin pisar España, la artista colombiana ha regresado a Madrid para reencontrarse con una manada que llevaba demasiado tiempo esperando.

«Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». La frase que ha acompañado una de las etapas más importantes de su carrera volvió ayer a protagonizar un espectáculo en el que el empoderamiento femenino está presente prácticamente de principio a fin.

Shakira recuerda las palabras de Isabel Allende

Uno de los momentos más potentes de la noche llegó cuando Shakira quiso compartir con su público unas palabras de la escritora chilena Isabel Allende: «Las mujeres solas somos más vulnerables, pero las mujeres juntas somos invencibles».

No fue una cita lanzada al azar. Encajaba con la atmósfera que la artista había construido durante toda la noche y con una idea que se ha convertido en uno de los ejes de su actual etapa: la mujer que deja atrás la dependencia emocional, recupera su propia identidad y encuentra en otras mujeres una red de apoyo.

Y allí estaba su manada. Mujeres de distintas edades, con pelucas moradas, faldas de monedas, tops de brillo, purpurina y gafas plateadas que habían acudido al concierto dispuestas a cantar, bailar e, incluso, aullar.

Porque durante unas horas, las diferencias parecían desaparecer. La edad, la nacionalidad o la historia personal de cada una quedaban en segundo plano frente a una sensación compartida: la de formar parte de la manada de la artista barranquillera.

«Todo lo que necesitas para ser feliz está dentro de ti»

El discurso sobre la independencia también apareció ligado a uno de los temas que más claramente representa su nueva etapa: Soltera.

Antes de interpretarla, Shakira habló de la soltería desde una perspectiva muy diferente a la idea de fracaso que durante años ha acompañado a quienes terminan una relación.

La cantante recordó unas palabras que su padre le transmitió en uno de los momentos más difíciles de su vida: «Todo lo que necesitas para ser feliz, como siempre me dijo mi padre, está dentro de ti; no fuera».

Una frase que conectaba directamente con el mensaje que había lanzado minutos antes y que, en realidad, atravesó buena parte del concierto: la felicidad no tiene por qué depender de estar acompañado.

Una loba bajo la luna llena de Madrid

Cuando la velada avanzaba hacia la medianoche, el espectáculo adquiría todavía más significado. La luna llena era protagonista del cielo de Madrid mientras en las pantallas aparecían los conocidos como diez mandamientos de una loba.

El público ya sabía lo que venía después.

Shakira aparecía convertida en esa loba que ha acompañado buena parte de su imaginario reciente y, con ella, miles de mujeres dispuestas a corear cada palabra. La artista volvía a convertir el escenario en una especie de territorio propio.

Y entonces llegaba Loba y la esperada sesión con Bizarrap que ha dado nombre al tour.

De ‘Pies descalzos’ a ‘Las mujeres ya no lloran’

Pero la Shakira que apareció en Madrid no quiso quedarse únicamente en su etapa más reciente. El concierto fue también un viaje por más de tres décadas de carrera.

La Shakira latina, la rockera, la de las raíces árabes, la bailarina y la mujer que ha hecho de sus rupturas una fuente de inspiración convivieron en un mismo escenario.