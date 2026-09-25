Cuándo debutan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en la Laver Cup 2026: horario y como ver por televisión en directo y en vivo online

La Laver Cup 2026 arranca en Londres con el choque que jugarán Casper Ruud y Cerúndolo y el segundo partido sería el Mensik – Nakashima. Una vez acaben estos dos duelos le llegaría el turno a los españoles. Primero, Rafa Jódar con el último de individuales, mientras que Carlos Alcaraz cerrará el viernes 25 de septiembre con los dobles. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza, contra quién juegan y dónde ver por televisión en directo los encuentros del murciano y del madrileño.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup: horario del partido de dobles

Carlos Alcaraz formará pareja de dobles con Jakub Mensik en el último partido de la jornada del viernes 25 de septiembre. El murciano y el checo intentarán superar a la dupla formada por Taylor Fritz y Aleksandr Búblik, esperando que el kazajo pague caro el cansancio, ya que un rato antes jugará frente a Rafa Jódar. Este choque se disputará en el O2 de Londres y está programado para que comience no antes de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias.

Horario del partido de Rafa Jódar en la Laver Cup contra Bublik

El debut de Rafa Jódar en la Laver Cup 2026 será frente a Aleksandr Búblik en el O2. El madrileño intentará darle una victoria al combinado europeo, aunque será un encuentro bastante duro. A pesar de ello, el de Leganés espera dar un golpe sobre la mesa en este torneo y así poder demostrar que ya está a la altura de pelear con los mejores tenistas del momento. Este choque fue programado por la organización para este viernes 25 de septiembre y será el tercer encuentro de la jornada, por lo que no comenzará antes de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar en la Laver Cup 2026 en directo gratis y por TV

Los partidos de la Laver Cup 2026 se podrán ver en directo por televisión en exclusiva en nuestro país por Eurosport y las plataformas que tengan incluido este canal y también por RTVE, por lo que a través del ente público se podrá ver gratis y en abierto en España. Esto significa que el partido de Rafa Jódar ante Búblik y el choque que disputará Carlos Alcaraz de dobles junto a Jakub Mensik podrán verse por estas vías. Estos dos operadores también ofrecen a todos sus usuarios sus respectivas aplicaciones para que las puedan descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs y así ver todo lo que suceda en el O2 londinense en streaming y en vivo online.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda durante este fin de semana en Londres, donde estaremos prestando especial atención a Carlos Alcaraz y a Rafa Jódar. Narraremos en directo y en vivo online los encuentros más destacados de la Laver Cup 2026 y publicaremos las crónicas de los diferentes encuentros, como también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde la capital de Inglaterra.

Dónde escuchar por radio los partidos de Alcaraz y Jódar en la Laver Cup 2026

Por otro lado, todos los amantes de este deporte y los seguidores de Carlos Alcaraz y de Rafa Jódar que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online sus respectivos partidos en la Laver Cup 2026 deben saber que podrán escucharlos gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con Londres y así narrar lo que suceda en el O2.