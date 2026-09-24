Xavi salva su estreno con un gol de Holanda en el descuento para empatar a la Alemania de Klopp

Noche de estrenos en el Johan Cruyff Arena con un Holanda-Alemania en el que se estrenaron dos históricos del fútbol. Xavi Hernández, leyenda de los terrenos de juego, y Jürgen Klopp, de los banquillos, vivieron este jueves su estreno al frente de una selección. El partido parecía destinado a la victoria de la selección alemana, hasta que en el descuento Cody Gakpo marcaba el gol del empate de los holandeses, salvando el debut del ex jugador y entrenador del Barcelona como seleccionador (1-1).

Felix Nmecha hizo el tanto de los germanos en el 32′ a pase de Karim Adeyemi, que poco después fallaría a puerta vacía, dejando viva a Holanda. Finalmente, hubo reparto de puntos entre dos selecciones de las grandes, que llegaban con nuevo técnico a la primera jornada de la Liga de Naciones tras su mal papel en el reciente Mundial de Estados Unidos 2026.

Ambas selecciones compartieron destino amargo el pasado verano al caer por penaltis en dieciseisavos de final ante rivales teóricamente inferiores: Marruecos en el caso de Holanda y Paraguay en el de Alemania. Esto derivó en las salidas de sus respectivos técnicos, Ronald Koeman y Julian Nagelsman.

Alemania comenzó más cómoda sobre el césped, con la presión alta y la verticalidad características de los equipos de Klopp, pero fue la Oranje la que logró la primera ocasión clara en un cabezazo de Van Dijk a saque de córner que llegó a subir al marcador antes de ser anulado por el árbitro español Hernández Hernández por una leve obstrucción de Brobbey a Ter Stegen y previa revisión del VAR.

Alemania golpea primero

Los de Xavi, con un dibujo de 4-3-3 con Gakpo y Summerville en las alas y también presionando muy arriba, estiraron sus líneas y comenzaron a ganar duelos y a rondar el área alemana, dejando a su vez más espacios para que los germanos corrieran al contraataque.

Nmecha adelantó a Alemania en el minuto 32 aprovechando un balón suelto frente al área pequeña tras un taconazo fallido de Adeyemi, y en una jugada en la que se lesionó Brobbey y los locales reclamaron al árbitro no haber detenido el partido. Pocos minutos antes se había marchado también por lesión de Kai Havertz.

Adeyemi perdonó el 0-2 con todo a favor en uno de los contragolpes germanos, mientras que Summerville, de cabeza, tuvo la oportunidad más clara de igualar en una intensa primera mitad donde ambos equipos alternaron su juego entre la posesión y el vértigo.

Esta dinámica continuó en la segunda parte, con los de Xavi más volcados en área contraria y acumulando ocasiones como los tiros a bocajarro del madridista Denzel Dumfries y Meerdink salvados por Ter Stegen, y otra jugada protagonizada por los dos mismos jugadores holandeses que se marchó fuera por poco.

Gakpo iguala sobre la bocina

Klopp agitó su banquillo viendo que su equipo sufría bajo el empuje de los locales, dando entrada primero a Stach y a Führich y posteriormente a Gnabry y Engelhardt, logrando mayor presencia en el centro del campo en el tramo final.

Los neerlandeses generaron peligro sobre todo en saques de esquina, uno de los cuales terminó en un espectacular tiro con rosca del debutante Ruben Van Bommel desde fuera del área, despejado por Ter Stegen, uno de los más destacados entre los germanos.

El hijo del ex jugador y actual seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, se convirtió a la postre en protagonista del partido con una gran jugada en la que recuperó una pelota en la medular y la puso con el exterior para que Gakpo empatara en el minuto 92 de forma acrobática y merecida para los locales, que contaron incluso con una última ocasión clara de Til en el alargue.