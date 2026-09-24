Cómo comprar entradas para ver a la Selección contra la República Checa en Oviedo y cuánto cuestan

España se medirá a la República Checa en el partido correspondiente a la tercera jornada del grupo C de la Liga de Naciones. El Carlos Tartiere de Oviedo acogerá este encuentro de la campeona del mundo, el segundo frente a su afición con la segunda estrella en la camiseta. La expectación por ver a la Roja es máxima. Te contamos cómo conseguir las entradas para ver el España – República Checa.

Cuándo y en qué estadio se juega el España – República Checa de la Nations League

El partido entre España y República Checa se disputará el próximo sábado 3 de octubre de 2026 a las 20:45 horas en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. Será el tercer duelo de los pupilos de Luis de la Fuente en este novedoso parón de selecciones en el que disputarán cuatro encuentros.

Dónde comprar entradas para el España – República Checa

Las entradas están a la venta en la web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El ente federativo siempre pone a disposición de la afición todas las entradas disponibles a través de sus canales oficiales. La Roja vuelve a Asturias once años después y la expectación por ver a los recién proclamados campeones del mundo es máxima. Oviedo será testigo de uno de los primeros partidos de España con las dos estrellas en la camiseta en territorio español.

Precios de las entradas del partido de la Selección contra la República Checa

Los precios de las entradas oscilan entre los 25 euros, las más baratas en la zona alta del fondo sur, y los 80 euros en la zona central del fondo oeste. También hay entradas por 30 y 35 euros en la zona sur. Pero, según la web de la Federación, están agotadas. Nadie quiere perderse este partido en el regreso de la selección española de fútbol a la comunidad autónoma de Asturias.