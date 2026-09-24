Todo sigue igual: Sainz no mejora nada con el Williams y el Aston Martin machaca físicamente a Alonso en Bakú

Todo sigue igual para los pilotos españoles en la Fórmula 1. El inicio del fin de semana en Bakú ha sido para olvidar porque las prometidas novedades de Williams no han supuesto ninguna mejora inmediata en el monoplaza de Carlos Sainz, 17º en Libres 2 (no pasaría de Q1), y el Aston Martin ha vuelto a machacar físicamente a Fernando Alonso. El asturiano no pudo ni siquiera completar los segundos entrenamientos porque en mitad de la sesión tuvo que bajarse del coche por los problemas físicos que le causaba el motor Honda.

El Gran Premio de Azerbaiyán parecía alentador, al menos, por el lado de Sainz. Llegaban las ansiadas mejoras de Williams y se esperaba, sin más expectativas que hacerse fuerte en la zona media de la parrilla, un salto considerable en cuanto a ritmo. Y así fue en la primera práctica, en la que el madrileño marcaba el duodécimo mejor tiempo.

Fue una falsa alarma, ya que en la tarde de este jueves se confirmó que nada, o muy poco, ha cambiado en la escudería británica, que da la sensación de estar perdida. Antes, la Q3 para Sainz estaba a segundo y medio; ahora a ocho décimas, y eso significa que el español sigue a un mundo de los puntos tras la reducción de peso en su coche y el aumento de carga aerodinámica.

Aunque, como siempre, hay alguien que está peor que tú, Alonso vio cómo caía a la vigesimosegunda y última posición de la tabla de tiempos al tener que bajarse del Aston Martin a 24 minutos del final de la segunda práctica. No podía más. Se vio durante toda la jornada cómo tenía que ir jugando con sus manos para aliviar el sufrimiento de las vibraciones del motor Honda y finalmente dijo: ‘Hasta aquí’.

Fue una rendición que mezclaba su propio sufrimiento y el de la unidad de potencia, la cual ha cambiado en un 50% y tuvo una «fuga de aceite» en su estreno. Eso le hará salir desde la última posición (25 puestos de sanción) en la carrera de este sábado en Bakú. Su mejor tiempo ya es un segundo más lento que el peor Cadillac, Valtteri Bottas, una escudería debutante en la F1 que ya ha pasado por la derecha a Aston Martin y sus más de 2.000 millones de inversión entre pilotos y, sobre todo, ingenieros e innovaciones para la fábrica de Silverstone.

Resultados de los Libres 2 de Azerbaiyán