Un joven se estampa adrede contra un coche en Palma tras acosar durante horas a su ex novia a las puertas de un centro escolar

Un impactante suceso ha quebrado de manera inesperada la tranquilidad en la ciudad de Palma. Un joven de 25 años se ha estrellado con su moto voluntariamente contra un vehículo mientras esperaba que su ex novia, de la que tiene una orden de alejamiento, saliera del centro escolar.

Los hechos han ocurrido concretamente sobre las 14:05 horas de este jueves en las inmediaciones de la Plaza del Tubo cuando la Policía Local de Palma ha recibido varias llamadas alertando de que un individuo llevaba desde alrededor de las 11:00 hora de la mañana esperando con su moto a que su ex pareja, estudiante de una escuela de arte ubicada por la zona, saliera de clase.

Tras los avisos, varios agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y de la Unidad del Distrito Oeste se han desplazado hasta el lugar. Ha sido en el momento en el que el joven ha presenciado la llegada de las unidades policiales cuando ha decidido de manera totalmente voluntaria acelerar a gran velocidad y estamparse contra un coche.

Tras el aparatoso choque, el varón se ha levantado rápidamente del suelo con el brazo malherido y ha intentado darse a la fuga a pie. Sin embargo, un policía fuera de servicio y una enfermera han logrado interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las patrullas.

Una ambulancia del SAMU 061 ha asistido al herido mientras alumnos de otros centros de la plaza del Tubo y viandantes que pasaban por el lugar estaban expectantes. Y es que el siniestro ha provocado momentos de tensión y nerviosismo en la zona. De hecho, algunos familiares del varón han acudido hasta el lugar para verle y comprobar su estado de salud. El varón ha acabado siendo trasladado un hospital cercano.

Según fuentes próximas al caso, el joven accidentado había estado toda la mañana amenazando a través de mensajes a la víctima con estrellarse con su motocicleta si no volvía con él. OKBALEARES ha podido saber que el hombre también ha estado circulando en dirección contraria por la Plaza del Tubo a la espera de que la chica saliera de la escuela, incumpliendo la orden de alejamiento que pesa sobre él.

Por si fuera poco, testigos presenciales sostienen que tanto familiares de la chica como personal de la propia escuela también habían estado recibiendo mensajes amenazantes del joven durante toda la mañana.

Finalmente, la Unidad de Atestados de la Policía Local de Palma se ha hecho cargo de la investigación del accidente.