Los 20 sacerdotes mártires asesinados en Ibiza serán beatificados en octubre y tendrán himno, documental y una exposición

Los 20 sacerdotes mártires asesinados en Ibiza en la Guerra Civil serán beatificados en octubre y contarán con himno y documental. Su beatificación tendrá lugar el día 17 de octubre a las 11:00 horas en la Catedral de Ibiza, pero antes el Obispado ha organizado un programa de actos.

La mayoría de ellos fueron asesinados en el Castillo de Ibiza, un 13 de septiembre de 1936, después de que 500 milicianos anarquistas llegados de Barcelona crearan un verdadero caos en la isla, asesinando y encarcelando a cientos de ibicencos en un sangriento episodio conocido como Es fets des Castell.

Para darles el lugar que corresponde en la historia a los que son los primeros mártires reconocidos de Ibiza, el 10 de octubre a las 20:00 horas se estrenará en la Catedral el Himno de los Beatos Mártires de Ibiza y Formentera. Está previsto, además, proyectar un documental conmemorativo e inaugurar la exposición In Memoriam. Ad Honorem en la sala de exposiciones de la Pabordía.

El 16 de octubre se llevarán a cabo oraciones y responsos en los lugares donde fueron asesinados estos sacerdotes. Así, a las 10:00 horas este acto tendrá lugar en el Parador y Sa Carrossa; a las 12:00 horas en el puerto de la Savina de Formentera; a las 19:30 horas en la plaza de la iglesia de Sant Carles y a las 20:30 horas tendrán lugar las Vísperas en la iglesia parroquial de Santa Eulària.

Un día después de la ceremonia, el 18 de octubre, a las 11:00 horas se celebrará una misa de Acción de Gracias en la Catedral, mientras que los días 24 y 25 de octubre se oficiarán también misas de Acción de Gracias por las beatificaciones en todas las parroquias de Ibiza y Formentera.

El proceso de beatificación se inició en noviembre de 2008, cuando el obispo Vicente Juan Segura firmó el decreto de introducción y apertura de la causa que fue enviada a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma, declarando el Dicasterio la validez del proceso diocesano el 27 de enero de 2017.

La beatificación de los 20 sacerdotes diocesanos asesinados durante los primeros meses de la guerra civil en Ibiza y Formentera fue autorizada por el Papa León XIV el pasado 18 de junio. Con esta beatificación, la Iglesia reconoce el testimonio de estos sacerdotes, que entregaron su vida por fidelidad a Cristo en medio de la violencia y la persecución, convirtiéndose en memoria viva de fe, esperanza, caridad y reconciliación.

La primera fiesta litúrgica de los nuevos beatos tendrá lugar el próximo 6 de noviembre.