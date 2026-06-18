El Papa León XIV reconoce el martirio de 20 sacerdotes de Ibiza ejecutados por anarquistas en la Guerra Civil

El Papa León XIV ha autorizado este jueves la promulgación del decreto de beatificación de 20 sacerdotes ibicencos asesinados durante la Guerra Civil española. «Son los primeros mártires que tenemos reconocidos», ha afirmado el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, en rueda de prensa. Desde la Diócesis han señalado que han recibido esta noticia «con profunda alegría y satisfacción».

La beatificación de estos religiosos se produce tres meses después de que el Govern de Marga Prohens, con los votos de PP y Vox, derogara la sectaria Ley 2/2018, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares, que sólo reconocía como víctimas a las del bando republicano y donde estos sacerdotes ahora beatificados no eran así reconocidos.

El primero de los sacerdotes asesinados fue Juan Torres Torres, quien perdió la vida en Formentera. La mayoría fueron asesinados en el Castillo de Ibiza, un 13 de septiembre de 1936, después de que quinientos milicianos anarquistas llegados de Barcelona crearan un verdadero caos en la isla, asesinando y encarcelando a cientos de ibicencos en un sangriento episodio conocido como Es fets des Castell.

El obispo ha decretado que el día de Sant Joan, este 24 de junio, repicarán todas las campanas de las iglesias de Ibiza y Formentera y antes del 4 de julio se celebrarán en todas las parroquias misas de acción de gracias.

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, viajará a Ibiza para la ceremonia. El obispo ha indicado que ya se ha comunicado a los familiares de los sacerdotes «y para ellos es una gran noticia».

El proceso se inició en noviembre de 2008, cuando el obispo Vicente Juan Segura firmó el decreto de introducción y apertura de la causa. Ribas ha avanzado que la ceremonia de beatificación tendrá lugar probablemente el próximo otoño, antes de que acabe el año, en la Catedral de Ibiza. «Será la primera beatificación que se celebra en Baleares porque todas las otras se han hecho en Roma», ha destacado.

Desde la Diócesis han explicado que, una vez recogidos los testimonios y toda la documentación, se clausuró la fase diocesana del proceso el 12 de junio de 2015 y la Causa fue enviada a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma. El Dicasterio declaró la validez del proceso diocesano el 27 de enero de 2017.