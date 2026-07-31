Los clientes de EROSKI Baleares aportan 20.000 euros a Cruz Roja

EROSKI y Cruz Roja en las Islas Baleares han clausurado hoy la campaña solidaria Tiritas que cambian vidas con el acto simbólico de entrega de los 20.000 euros recaudados gracias a la solidaridad de los clientes de los supermercados EROSKI de las Islas Baleares. El acto se ha celebrado esta mañana en el EROSKI Center Son Moix.

Durante los últimos tres meses, los clientes han podido colaborar con la iniciativa adquiriendo una caja con cinco tiritas a cambio de un donativo de un euro, así como realizando aportaciones a través de Bizum. La totalidad de la recaudación se destinará al Plan de Empleo de Cruz Roja en las Islas Baleares, un programa que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad para que mejoren sus competencias profesionales y aumenten sus posibilidades de acceder al mercado laboral.

Con esta iniciativa, EROSKI refuerza su compromiso con las entidades sociales y con los proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. La colaboración con Cruz Roja permite dar continuidad a un programa que ofrece orientación laboral, formación, capacitación profesional y acompañamiento personalizado a personas con especiales dificultades para encontrar empleo.

«La respuesta de nuestros clientes ha vuelto a demostrar que los pequeños gestos pueden generar grandes cambios. En EROSKI entendemos que formar parte de las comunidades en las que estamos presentes también implica impulsar iniciativas que generen un impacto social positivo y contribuyan a construir una sociedad con más oportunidades para todos», ha destacado Alfredo Herráez, director general de EROSKI Baleares.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en las Islas Baleares acompaña a personas en situación de vulnerabilidad durante todo su proceso de inserción laboral, ofreciendo orientación, asesoramiento, formación y apoyo en la búsqueda activa de empleo.

Durante el último año, cerca de 1.200 personas han participado en los programas de empleo de la entidad. El 65% son mujeres, el 35% tienen menos de 30 años y el 28% son mayores de 45 años, colectivos que a menudo afrontan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Los resultados evidencian el impacto del programa: 816 personas han conseguido un empleo, lo que representa un 68 % de inserción laboral entre las personas participantes en los programas específicos de incorporación al mercado de trabajo.