Detenido tras agredir y robar a dos prostitutas con las que estaba haciendo un trío en un piso de Palma

Lo que comenzó como un encuentro sexual de pago concertado a través de internet terminó con una violenta agresión, amenazas de muerte y un robo. La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de golpear a dos prostitutas con las que había quedado para hacer un trío y apoderarse del dinero y de varias de sus pertenencias tras mostrar su descontento con el servicio que había contratado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en una vivienda de la capital balear, donde dos mujeres habían recibido a dos clientes con los que habían acordado mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Es decir, un club de alterne camuflado en una vivienda particular.

Según ha informado la Policía Nacional, en pleno encuentro uno de los hombres comenzó a mostrar su disconformidad con el servicio y reaccionó de forma violenta. Presuntamente, golpeó a una de las mujeres hasta hacerla caer de la cama y amenazó a ambas con seguir agrediéndolas.

La situación fue a peor cuando, supuestamente, empujó a la otra víctima fuera del piso, dejándola semidesnuda en el rellano de la finca. Mientras tanto, la mujer que permanecía en el interior fue obligada, bajo amenazas de muerte, a entregar el dinero recibido por el servicio. El presunto agresor también se llevó su bolso y otras pertenencias antes de abandonar la vivienda junto al otro hombre.

Las dos víctimas salieron inmediatamente a la calle para pedir ayuda. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que realizaba labores de prevención en la zona, encontró a las mujeres visiblemente alteradas y con escasa ropa después de ser alertada por varios vecinos que se habían congregado en el lugar.

Durante la intervención, los agentes recibieron el aviso de que el supuesto autor de los hechos podría seguir escondido en el edificio. Tras inspeccionar un pequeño tragaluz de la finca, localizaron a dos hombres agazapados. Después de identificarlos, las víctimas reconocieron a uno de ellos como el presunto responsable de la agresión y del robo.

El sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia y trasladado a dependencias policiales. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido y determinar la participación del segundo hombre en los hechos.