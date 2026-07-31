La freidora de aire XL que también asa pollos enteros y deshidrata alimentos
Gran capacidad, diseño de acero inoxidable y ventana de visualización para no perder detalle de tus recetas.
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¿Tu freidora de aire se queda pequeña cuando cocinas para varios o buscas un aparato más versátil? Pues sea cual sea la razón por la que quieres renovar la tuya o si quieres probar una freidora sin aceite por primera vez, has de saber que la freidora Aigostar de 12 litros te permite freír, hornear, asar y deshidratar alimentos en un mismo dispositivo, ocupando poco espacio en la cocina. Además, ahora puedes conseguirla rebajada en Aliexpress y disfrutar de todas sus funciones desde ya mismo sin que tu bolsillo se resienta demasiado.
Los detalles principales de esta freidora Aigostar
- Capacidad XL de 12 litros
- Sistema giratorio 360º para una cocción uniforme
- Potencia de 1.500 W
- Nueve programas automáticos con pantalla LED táctil
- Función deshidratador integrada
- Incluye seis accesorios para diferentes tipos de recetas
Así es la freidora Aigostar rebajada en Aliexpress
La Aigostar Air Fryer de 12 litros es mucho más que una freidora de aire, y si no acabas de creerlo, sigue leyendo porque te lo contamos.
Su gran ventaja es su versatilidad. No solo permite freír con aire caliente, sino que también incorpora función horno, asador y deshidratador. En realidad, tiene nueve programas automáticos que facilitan la preparación de todo tipo de platos, además de un amplio espacio interior y un sistema de rotación automática, que permite cocinar desde un pollo entero hasta verduras deshidratadas o postres caseros con resultados homogéneos.
El sistema giratorio ayuda a conseguir alimentos más uniformes y crujientes y los accesorios incluidos amplían todavía más las posibilidades de uso. Asimismo, su acabado en acero inoxidable y sus accesorios extra la convierten en una opción muy práctica para el día a día.
Y sí, no nos olvidemos de que está rebajada en Aliexpress, así que entra a leer qué dicen de ella otros compradores y date ese empujoncito que te falta para lanzarte a comprarla.
Preguntas frecuentes sobre la freidora de aire Aigostar
¿Qué capacidad tiene?
Esta freidora tiene una capacidad de 12 litros, lo que permite que en su interior quepa incluso un pollo entero.
¿Qué accesorios incluye?
Incluye una cesta giratoria, dos rejillas, una bandeja, un tenedor para pollo y un mango en forma de U para manipular los accesorios con comodidad.
¿Sirve para deshidratar alimentos?
Sí, incorpora función deshidratador para preparar frutas, verduras y otros alimentos deshidratados en casa.
¿Es fácil de limpiar?
Sí, dispone de puerta desmontable y un interior diseñado para facilitar su limpieza después de cada uso.
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