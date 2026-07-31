Seca, riza, alisa y aporta volumen con el moldeador 5 en 1 que Shark Ninja ha rebajado

Si utilizas varios aparatos para secar, alisar o rizar tu cabello, ahorrar tiempo y espacio puede parecer complicado. Pero lo cierto es que aunque lo sea, no es imposible. El moldeador 5 en 1 Shark FlexStyle te permite hacerlo todo con un único dispositivo gracias a sus cinco accesorios intercambiables. Además, ahora está rebajado de 249,99€ a 189,99€ y puedes conseguirlo aún más barato con un descuento extra utilizando el código promocional que te proporcionamos: OKDIARIO.

Con esto, ya no tienes excusas: puedes llevarte este moldeador al mejor precio y peinarte como si acabases de salir de la peluquería cada día.

Los detalles

Moldeador y secador multifunción 5 en 1

Incluye cinco accesorios de peinado

Tecnología Coanda para rizar y reducir el encrespamiento

Diseño ultraligero, compacto y fácil de transportar

Apto para todo tipo de cabello

Protege el cabello frente al calor extremo

Lo que más nos gusta del moldeador 5 en 1 Shark FlexStyle

Puede que ahora mismo, lo que más nos guste, sea que este moldeador de Shark Ninja puede conseguirse a precio de ganga: no solo tiene una rebaja de 60€ en la web, sino que con nuestro código promocional OKDIARIO puedes obtener un 10% de descuento adicional. Pero más allá de eso, este moldeador 5 en 1 tiene muchas cosas buenas que hacen de él uno de nuestros aparatos de cuidado y belleza favoritos.

El Shark FlexStyle destaca por su versatilidad, ya que aúna las funciones de un potente secador con las de un moldeador multifunción en un único dispositivo. Su diseño permite cambiar fácilmente entre ambas modalidades con un simple giro. Incluye rizadores Coanda de dos tamaños, un cabezal antifrizz, un cepillo redondo y un concentrador para conseguir desde ondas definidas hasta acabados lisos y pulidos. Además, su tecnología ayuda a proteger el cabello del calor extremo mientras proporciona resultados dignos de un salón de belleza desde casa.

¿No te parece una maravilla?

¿Qué dicen otras personas?

Es normal que, antes de hacer la compra, quieras saber qué piensan otros consumidores que ya lo han probado. Pues bien, en la web de Shark Ninja tiene una valoración media de 4,3 estrellas y estas son algunas de las reseñas que han dejado otros compradores:

Me encanta el secador Flex Style 5 en 1. Tengo el pelo grueso, encrespado y decolorado hasta los hombros, y lo ha domado. Es muy fácil de secar y peinar con el accesorio. Lo deja más suave que con un secador normal.

¡Me encanta mi plancha Shark 5 en 1! Acorta el tiempo que tardo en secar y peinar mi cabello y hace que peinarlo sea mucho más fácil. ¡Ya no es una lucha! ¡Ojalá la hubiera comprado hace mucho tiempo!

Es un secador muy completo, me encantaron los accesorios de hacer rizos, son un súper most y rapidísimo de hacértelos

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