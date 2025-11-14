Las mejores VPN de 2025: comparativa completa y guía para elegir la más rápida y segura
Descubre las VPN más rápidas, seguras y económicas de 2025. Compara servidores, velocidad y dispositivos para elegir la mejor opción según tus necesidades.
Mejores seguros de viaje 2025: coberturas y recomendaciones antes de viajar al extranjero
Las mejores eSIM para viajar al extranjero en 2025: guía de compra, marcas y tarifas
En un mundo cada vez más conectado (con teletrabajo, streaming ilimitado y mayores riesgos de ciberseguridad) utilizar una VPN se ha vuelto casi imprescindible. Una VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés) crea un túnel cifrado entre tu dispositivo e Internet, protegiendo tus datos, tu ubicación y tu privacidad.
Para 2025, esta protección es clave: ya no solo se trata de “ver Netflix desde otro país”, sino de asegurar que tu conexión sea privada, rápida y fiable tanto en casa como fuera de ella.
En esta guía hemos analizado las principales opciones del mercado, valorando criterios como velocidad, seguridad, precio y experiencia de usuario. A continuación verás una tabla comparativa para que puedas ver de un vistazo las características clave de cada servicio. Descubre cuál es la mejor VPN para ti.
Comparativa de las mejores VPN de 2025
|VPN
|Precio desde
|Servidores / Países
|Dispositivos simultáneos
|PureVPN
|US$ 1,99/mes
|6500 / 78
|10
|NordVPN
|2,99 €/mes
|5800 / 60
|6
|Surfshark
|1,99 €/mes
|3200 / 100
|Ilimitados
|Norton VPN
|1,67 €/mes
|1000 / 30
|5
|Bitdefender
|2,92 €/mes
|4000 / 49
|10
|SafeShellVPN
|0,86€/semana
|1500 / 50
|5
|Mysterium VPN
|US$ 1,99/mes
|Descentralizado
|Ilimitados
|AngelVPN
|3,17 USD/mes
|1200 / 40
|7
|NymVPN
|3,19 €/mes
|Descentralizado
|Ilimitados
|Turbo VPN
|3,33 $ /mes
|2100 / 45
|5
PureVPN – ideal para privacidad y streaming internacional
Usa código OKDIRIO y consigue un 20% de descuento. PureVPN destaca por su velocidad, cobertura global y facilidad de uso. Perfecta para desbloquear contenido de Netflix, HBO o Disney+ sin comprometer la seguridad.
- Más de 6500 servidores en 78 países
- Compatible con 10 dispositivos simultáneamente
- Cifrado AES-256 y protocolos avanzados
- Fácil de usar en Windows, Mac, iOS, Android
Caso de uso recomendado: Streaming, navegación segura y protección de datos personales.
Prueba PureVPN con el código OKDIARIO y consigue descuento
NordVPN – ideal para streaming y máxima seguridad
NordVPN combina seguridad de nivel militar con una velocidad excelente. Destaca en desbloqueo de contenido y privacidad total.
- Más de 5800 servidores en 60 países
- Seguridad avanzada con doble VPN y Onion over VPN
- Bloqueador de malware y anuncios
Caso de uso recomendado: Streaming, navegación segura y protección ante ciberataques.
Surfshark – ideal para presupuesto y dispositivos ilimitados
Surfshark permite conectar todos tus dispositivos sin límite y mantener una gran velocidad a un precio muy competitivo.
- Conexiones ilimitadas
- Más de 3200 servidores en 100 países
- Bloqueo de anuncios y malware
Caso de uso recomendado: Usuarios con muchos dispositivos y búsqueda de VPN económica.
Norton VPN – ideal para usuarios de seguridad integral
Norton VPN es perfecta si ya usas Norton Security y quieres una solución completa de ciberseguridad.
- Integración con otros productos Norton
- Buena velocidad de conexión
- Cifrado de nivel bancario
Caso de uso recomendado: Protección básica, navegación segura y uso diario.
Bitdefender – ideal para usuarios de antivirus que buscan privacidad
Bitdefender VPN se integra a la perfección con su antivirus, ideal para quienes buscan protección completa y sencilla.
- 4000 servidores en 49 países
- Compatible con hasta 10 dispositivos
- Fácil de usar y configurar
Caso de uso recomendado: Navegación segura y complementaria a antivirus.
SafeShellVPN – ideal para seguridad básica y economía
VPN sencilla y económica, perfecta para quienes buscan protección sin complicaciones.
- Precio muy competitivo
- Más de 1500 servidores en 50 países
- Buena compatibilidad de dispositivos
Caso de uso recomendado: Navegación segura y VPN económica.
Mysterium VPN – ideal para privacidad y tecnología descentralizada
Mysterium es innovadora al usar una red descentralizada, lo que garantiza anonimato total y resistencia a censura.
- Red descentralizada
- Conexiones ilimitadas
- Alta privacidad
Caso de uso recomendado: Usuarios avanzados que buscan máxima privacidad.
AngelVPN – ideal para uso diario y streaming ligero
AngelVPN es fácil de usar y tiene buena velocidad para streaming y navegación.
- 1200 servidores en 40 países
- Conexión hasta 7 dispositivos
- Interfaz amigable
Caso de uso recomendado: Streaming y navegación segura básica.
NymVPN – ideal para privacidad avanzada y conexiones descentralizadas
NymVPN destaca por su enfoque en anonimato total y protección de metadatos.
- Red descentralizada
- Conexiones ilimitadas
- Muy seguro y privado
Caso de uso recomendado: Privacidad extrema y navegación segura.
Turbo VPN – ideal para usuarios ocasionales y gratis
Turbo VPN ofrece una opción gratuita con buena velocidad y seguridad básica.
- Plan gratuito disponible
- Fácil de usar
- 2100 servidores en 45 países
Caso de uso recomendado: Uso ocasional y navegación ligera.
Cómo elegir la mejor VPN para ti
Elegir la VPN adecuada implica evaluar distintos factores clave según tus necesidades de seguridad, velocidad, dispositivos y privacidad. A continuación detallamos cada punto para ayudarte a elegir la mejor alternativa de 2025 adaptada a tus necesidades y preferencias.
Seguridad y cifrado
Una VPN segura utiliza protocolos modernos como OpenVPN, WireGuard o IKEv2/IPSec y cifrado AES-256 para proteger tu información. NordVPN destaca en seguridad con su doble VPN y Onion over VPN, ideal para navegación sensible y streaming seguro. PureVPN combina cifrado sólido con múltiples protocolos, permitiendo elegir según prioridad: velocidad o privacidad. Mysterium VPN y NymVPN son excelentes para usuarios que buscan anonimato extremo gracias a sus redes descentralizadas. Recomendación: Si tu prioridad es privacidad total o proteger datos bancarios, prioriza VPNs con cifrado avanzado y políticas estrictas de no registros.
Velocidad y servidores
Una VPN rápida requiere una red amplia de servidores, balance de carga y baja latencia. PureVPN y NordVPN ofrecen miles de servidores en más de 60 países, permitiendo streaming fluido y descargas rápidas. Surfshark destaca en precio, pero mantiene buena velocidad en sus 3200 servidores globales. Turbo VPN, puede ser más lenta en horas punta por saturación de usuarios. Consejo: Si necesitas streaming sin cortes o descargas P2P, prioriza VPNs con servidores distribuidos y optimizados.
Compatibilidad con dispositivos
Es importante que la VPN funcione en todos tus dispositivos: PC, móvil, tablet, Smart TV o routers. Surfshark e Mysterium VPN permiten conexiones ilimitadas, ideal si tienes varios dispositivos o familia. PureVPN soporta hasta 10 dispositivos y ofrece apps fáciles de usar en todas las plataformas. NordVPN permite 6 conexiones simultáneas, suficiente para usuarios medios. Evalúa tus dispositivos y número de conexiones simultáneas antes de elegir.
Política de privacidad (no logs)
Una VPN confiable no almacena datos de tus actividades online. NordVPN, Mysterium VPN y NymVPN tienen políticas estrictas de “no logs”, garantizando anonimato total. PureVPN también asegura privacidad con protocolos avanzados, aunque requiere verificar el cumplimiento según plan. Evita servicios gratuitos que puedan registrar tu actividad para monetizarla y prioriza VPNs auditadas y con políticas de privacidad claras si tu objetivo es anonimato total.
Atención al cliente y garantía de reembolso
El soporte 24/7 y la garantía de devolución son importantes, sobre todo si eres principiante o necesitas asistencia rápida. PureVPN ofrece soporte por chat y correo, con garantía de 31 días. NordVPN y Surfshark tienen atención 24/7 y prueba sin riesgo, facilitando la resolución de problemas y dudas técnicas. Otras VPNs como Bitdefender o SafeShellVPN también incluyen soporte básico y reembolso en sus planes premium. Antes de suscribirte, verifica si la VPN tiene soporte en tu idioma y política de devolución clara.
Temas:
- Tecnología
Lo más visto en Okdiario