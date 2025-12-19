Parece una lámpara de pie sencilla, pero esta de IKEA va a cambiar por completo el ambiente de tu salón

¿Buscando una nueva lámpara para rematar ese rincón de tu salón que ha quedado vacío? ¿Quieres algo que genere un ambiente relajante? La Lámpara Lauters es justo lo que buscas. Disponible en IKEA con un descuento de 10 €, ha sido diseñada para dar un toque orgánico y ordenado gracias a su simple pero robusta estructura de madera de pino y su pantalla hecha con botellas recicladas, además de su altura ajustable.

Perfecta para hogares minimalistas o que apuestan por los tonos neutros, cambiará por completo el ambiente de tu salón. Sigue leyendo, porque te va a encantar.

Por qué la recomendamos

La base de fresno macizo tiene un acabado natural que encaja con cualquier estilo.

Se puede regular en altura según donde la coloques.

El cable queda oculto en la base para mantener un aspecto ordenado.

Va genial como luz de apoyo o ambiental.

Comprar en IKEA por ( 59,99 € ) 49,99 €

Lámpara Lauters

La Lámpara Lauters tiene una ventaja importante frente a otras muchas lámparas de pie que puedes encontrar en el mercado, y es que se ha diseñado para ofrecer una luz tenue, difuminada uniformemente con su pantalla para no deslumbrar y crear un ambiente tranquilo, perfecto para descansar y que encaja muy bien con lo que buscamos al terminar el día. Se puede regular en altura entre 119 y 151 centímetros para adaptarla a cualquier rincón y, como esconde el cable, te permite tener el espacio un poco más ordenado. Además, su pantalla está hecha de materiales reciclados. Punto a favor para la sostenibilidad. En cuanto a las bombillas compatibles, son de tipo E27. Tenlo en cuenta.

Esta lámpara de pie va genial para rincones de lectura, para quienes quieren una luz ambiental cálida y un diseño natural sin renunciar a lo práctico. Si te gusta el estilo nórdico o minimalista, es perfecta.

Esto opinan quienes la tienen

Más de 1.300 reseñas en IKEA y una valoración de 4,7 sobre 5. Quienes tienen esta lámpara de pie han dejado clara su satisfacción, sobre todo por su moderno diseño y su fácil montaje. Aquí puedes ver algunas opiniones de usuarios:

«La lámpara es muy bonita, buena calidad y queda muy bien. Su diseño es moderno.»

«Es fácil de montar y queda genial.»

«¡Buena opción para cualquier rincón de la casa! Buena iluminación y diseño bonito.»

Un descuento del 16%, envío rápido a domicilio con opción de recogida en tienda o en puntos de recogida y un diseño pensado para cualquier hogar. ¿Vas a hacerte con esta lámpara de IKEA?

