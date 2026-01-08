Menos ruido, menos arruga, menos tiempo y más capacidad: así es la lavadora Balay que enamora a las familias

Tu lavadora es pequeña y eso, combinado con el mal tiempo, hace que nunca acabes con la colada pendiente. Necesitas hacer un cambio, y nada mejor para eso que esta lavadora Balay que te traemos. Tiene 10 kg de carga, categoría A de eficiencia, programas que duran hasta 15 minutos y un sistema de vapor que reduce las arrugas. Añade a eso un funcionamiento de lo más silencioso y un precio rebajado de 735 € a 479 €, o menos con el cupón WORTEN10, y el resultado es una oferta difícil de rechazar.

Esta lavadora está pensada para cualquier hogar, aunque mira especialmente a las familias numerosas que amontonan grandes cantidades de ropa sucia. Si es tu caso, está hecha para ti.

Por qué la recomendamos

La carga de hasta 10 kg es ideal para familias grandes o coladas de gran tamaño.

El motor ExtraSilencio es capaz de hacer un centrifugado a 1400 rpm sin hacer apenas ruido y con menos vibraciones.

Tiene una función de vapor que reduce las arrugas a la vez que limpia mejor.

Su programa Súper Rápido puede durar tan solo 15 minutos.

Comprar en Worten por ( 735 € ) 479,99 €

Lavadora Balay

Con la lavadora Balay no tienes que elegir entre rapidez o cuidado de la ropa, ya que hace ambas cosas igual de bien en cualquier modo de uso. Su tambor VarioSoft está pensado sobre todo para prendas delicadas, y su función extrarrápida hace que su programa de lavado dure menos de la mitad, lo que es ideal cuando no hay tiempo. Por otra parte, tiene eficiencia energética de tipo A y consume solo 50 litros por ciclo, por lo que ayuda muchísimo a la hora de ahorrar en luz y agua. Y eso por no hablar de su variedad de programas o su sistema de Pausa + Carga, que te permite parar el ciclo para añadir cualquier prenda sin tener que reiniciarlo, toda una ventaja.

Es una lavadora perfecta para familias con niños, para quienes buscan soluciones menos ruidosas y eficientes y, por supuesto, si quieres planchar menos. Te va a sorprender.

Esto opinan quienes la tienen

Los usuarios de esta lavadora Balay destacan en sus reseñas que, además de ser buena limpiando, es muy silenciosa, además de cómo cuida la ropa en cada lavado. Puedes leer algunas valoraciones reales a continuación:

«Es silenciosa, sencilla y con una excelente relación calidad precio. Sin duda, todo un acierto.»

«Muy fácil de usar y con programas bien pensados. Se nota la calidad en los materiales y en el funcionamiento. Los programas están diseñados para cuidar la ropa, no solo para lavarla.»

«Hemos comprado esta lavadora balay, y estamos supercontentos ya que a parte de todos las prestaciones que trae, es supersilenciosa. Un acierto.»

Cómprala ahora en Worten y la recibirás en tu domicilio en tan solo un día laborable, con instalación gratuita. Además, con el cupón WORTEN10 tendrás un descuento extra del 10%. Aprovecha y, de paso, podrás tener otro 5% de descuento si añades otro producto a tu cesta.

