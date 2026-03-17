4 plantas y más de 1.200 plazas: el macroparking que está a punto de abrir en Madrid

Moverse por Atocha nunca ha sido sencillo, si tenemos en cuenta los taxis, VTC, autobuses, viajeros con maletas y coches que buscan dejar o recoger pasajeros, y que hacen que el entorno de la estación parezca estar siempre al límite. Pero ahora, en plena transformación del complejo ferroviario, Madrid está a punto de estrenar un macroparking que pretende aliviar parte de esa presión.

Conociendo las cifras podemos entender al momento de que no va a ser un parking cualquier. De hecho, como mencionamos, se trata de todo un macroparking en Madrid ya que contará con 1.283 plazas, de modo que es uno de los mayores del centro de la capital. Su ubicación es justo junto a la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes y forma parte de la remodelación que Adif está ejecutando en la zona encarando además ahora su fase final. Pero este nuevo estacionamiento no sólo destaca por su capacidad, sino que lo hace también por su diseño ya que no se ha construido como un bloque único sino que en realidad, se divide en dos módulos diferenciados de los que os ofrecemos a continuación, todos los detalles.

Así es el nuevo macroparking en Madrid

El primero de los módulos de este nuevo parking gigantesco en Atocha, denominado P3A, lleva tiempo parcialmente en uso. Tiene cuatro plantas y ofrece 493 plazas. De ellas, 42 están destinadas a personas con movilidad reducida, con recorridos accesibles hasta los accesos ferroviarios. Actualmente se utiliza sobre todo para abonados y empresas de alquiler de vehículos. El segundo módulo, P3B, es el que está a punto de completarse. Será el que marque la diferencia en términos de capacidad ya que aportará 790 plazas más, repartidas en tres niveles y una amplia zona exterior. De este modo, cuando ambos funcionen a pleno rendimiento, el conjunto alcanzará las 1.283 plazas.

Pensado para desmontarse

Uno de los detalles menos visibles, pero más llamativos de este nuevo macroparking en Madrid, es su sistema constructivo. No se ha levantado como un aparcamiento tradicional de hormigón permanente. La estructura se basa en piezas metálicas prefabricadas que se ensamblan en obra, por lo que no hay soldaduras y todo está diseñado para poder desmontarse y reutilizarse en el futuro si la estación cambia sus necesidades. Es una infraestructura pensada con cierta vocación temporal, aunque su tamaño diga lo contrario. Además, el planteamiento modular deja que se adapte a la evolución de Atocha sin dejar una construcción fija que pueda quedar obsoleta dentro de unos años.

Accesos reorganizados y menos caos

Quien haya conducido por el entorno de la estación sabe que el tráfico suele ser denso. El nuevo parking no solo amplía plazas, también reordena entradas y salidas. Habrá cuatro accesos principales. Dos conectarán con la gran rampa rodadas ya existente y otros dos enlazarán directamente con la calle Antonio Nebrija. La intención es repartir flujos y evitar embudos en puntos concretos.

En el interior se han distribuido diez núcleos de comunicación vertical. Todos cuentan con escaleras y tres de ellos incluyen módulos con dos ascensores cada uno, algo clave cuando se viaja con equipaje. Además, se han renovado sistemas de iluminación, telecomunicaciones, saneamiento y protección contra incendios. También se incorporan sistemas de guiado de plazas y control de accesos.

Energía solar sobre el techo

El aparcamiento no sólo mira al tráfico, también a la energía. Las cubiertas de ambos módulos funcionan como un pequeño parque solar. Las placas instaladas alimentan 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos y ayudan al autoconsumo del propio recinto. Es un guiño a la movilidad eléctrica en una zona donde cada vez es más habitual ver coches híbridos y eléctricos entrando y saliendo de la estación. La actuación forma parte además del proceso de modernización de Atocha y cuenta con financiación europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Más de 26 millones de inversión

El proyecto ha supuesto una inversión que supera los 26 millones de euros. No es una cifra menor, pero tampoco es una actuación aislada. Forma parte del rediseño integral de la estación, que busca aumentar capacidad ferroviaria y mejorar la experiencia de los viajeros. Por otro lado, el nuevo aparcamiento permitirá compensar la pérdida temporal de plazas que han desaparecido durante las obras. También ampliará la oferta vinculada directamente a la operativa ferroviaria.

Una pieza más en la transformación de Atocha

La estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes atraviesa uno de los mayores cambios de su historia reciente. La ampliación de vestíbulos, la reorganización de accesos y la adaptación a nuevas líneas ferroviarias están redefiniendo el entorno. Y este macroparking es una pieza más dentro de ese puzzle y aunque no es el elemento más visible de la transformación, sí uno de los más prácticos. Cuando entre en funcionamiento completo, más de 1.200 vehículos podrán estacionar en un espacio diseñado para ser flexible, sostenible y adaptado a la movilidad actual aligerando además el tráfico y ofreciendo mucho más espacio para los coches.