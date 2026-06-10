El Real Madrid aclara la resolución del Supremo sobre los conciertos en el Bernabéu y señala al Metropolitano

El Real Madrid ha respondido a la resolución del Tribunal Supremo sobre los conciertos en el Santiago Bernabéu. El club blanco defendió que en dicho dictamen no existe «ninguna resolución sobre la legalidad» de los eventos musicales en el estadio madridista, ya que la decisión conocida este miércoles «se refiere exclusivamente a una cuestión procesal». Una respuesta que ha aprovechado para comparar con el caso del Metropolitano.

El Tribunal Supremo rechazó este miércoles un recurso de casación interpuesto por el club merengue contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relacionada con la celebración de conciertos en el Bernabéu. Así consta en una providencia en la que se inadmite el recurso contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM y confirma que deberá ser el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid quien analice el fondo de la reclamación planteada al Ayuntamiento de Madrid por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu.

Los vecinos sostienen que las licencias y el planeamiento urbanístico del estadio no amparan la celebración de conciertos musicales. La sentencia recurrida había estimado previamente el recurso de apelación presentado por la asociación vecinal.

La Sección considera que el recurso del club blanco carece de una fundamentación suficiente para justificar la existencia de interés casacional objetivo. Entre otros motivos, señala que no se acreditó adecuadamente la concurrencia de los supuestos legales invocados ni se justificó de forma concreta el supuesto perjuicio para los intereses generales alegado por la entidad recurrente.

Además, el Alto Tribunal destaca que la controversia planteada presenta un marcado carácter casuístico, vinculado a las circunstancias específicas del caso, y que el recurso pretendía obtener un pronunciamiento particular, algo incompatible con la finalidad del recurso de casación, orientado a la formación de jurisprudencia de interés general. La providencia también impone las costas procesales al Real Madrid, con un límite máximo de 2.000 euros más IVA, en favor de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que se opuso a la admisión del recurso.

Tras conocerse esta decisión, el club madridista expresó en un comunicado que esto no es «ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el Bernabéu» por parte del Supremo. «La decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente», explicó la nota de prensa.

«Por tanto, no existe en este momento ninguna resolución judicial que haya declarado que los conciertos celebrados en el estadio fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables», agregó. Además, el Real Madrid recordó que la celebración de conciertos en el Bernabéu «está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos».

«El procedimiento judicial continuará ahora su curso ordinario y será en ese marco donde, en su caso, se analicen las cuestiones planteadas por las partes», concluyó el club madridista en su comunicado tras la decisión del Supremo.

El comunicado del Real Madrid sobre los conciertos en el Bernabéu

«Ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre la reciente resolución del Tribunal Supremo, el Real Madrid C. F. desea realizar las siguientes aclaraciones:

El Tribunal Supremo no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. La decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente.

Por tanto, no existe en este momento ninguna resolución judicial que haya declarado que los conciertos celebrados en el estadio fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables. Asimismo, conviene recordar que la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos. El procedimiento judicial continuará ahora su curso ordinario y será en ese marco donde, en su caso, se analicen las cuestiones planteadas por las partes».