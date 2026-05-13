La Justicia da la razón al Real Madrid en el caso de los conciertos en el Bernabéu

La Justicia ha dado la razón al recurso del Real Madrid sobre la celebración de conciertos en el Santiago Bernabéu. Después de un año y medio sin poder organizarse este tipo de eventos en el estadio madridista, la directiva ya sabe que la Audiencia Provincial ha puesto fin al proceso penal por los eventos que sí se pudieron llevar a cabo en Chamartín.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado resolución, notificada en el día de hoy, por la que estima íntegramente los recursos formulados por José Ángel Sánchez Periáñez y por Real Madrid Estadio S. L., a los que el Ministerio Fiscal se adhirió, contra el Auto de 15 de enero de 2026 dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 53 de Madrid en las Diligencias Previas 2034/2024, que ordenaba la continuación de la tramitación de las citadas diligencias por los trámites del procedimiento abreviado.

La referida resolución judicial concluye de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu, acordando, conforme a lo solicitado por ambos y con la conformidad del Ministerio Fiscal, el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto de los mismos, poniendo de esta forma fin, de forma definitiva, al proceso penal.

La Audiencia Provincial concluye igualmente que son las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011, añadiendo asimismo que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal.

El Real Madrid muestra su satisfacción por esta resolución judicial, que confirma el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.