Turquía confirma que Arda Güler jugará su primer Mundial

Arda Güler jugará su primer Mundial. El centrocampista del Real Madrid está oficialmente en la lista definitiva con Turquía y liderará su selección y a todo un país con tan solo 21 años. Un nuevo desafío para el futbolista, que buscará dar la sorpresa en esta Copa del Mundo en un grupo donde se enfrentará a rivales como Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Y Güler consiguió algo con su selección que no ocurría desde 2002 en Corea y Japón, ya que, 24 años después, Turquía está de vuelta. La selección otomana goleó este lunes a Macedonia del Norte por 4-0 y el próximo domingo disputará el último amistoso ante Venezuela antes de arrancar la Copa del Mundo. Primero ante Australia el 14 de junio, seguido del duelo ante Paraguay el 20 de junio y el tercer encuentro, ante la anfitriona Estados Unidos, el 26 de junio. Un grupo donde Güler estará acompañado de otras estrellas como Çalhanoglu y Yildiz, entre muchos otros.

Arda Güler debutó en noviembre de 2022 con apenas 17 años y, desde entonces, ha disputado 29 partidos y marcado 6 goles. Cuenta con la confianza absoluta de Vicente Montella para luchar por avanzar, como mínimo, a la siguiente ronda y demostrar que es uno de los jóvenes con más talento del planeta.

La lista de la Turquía de Arda Güler para el Mundial

Porteros: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United) y Mert Gunok (Besiktas).

Defensas: Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor).

Centrocampistas: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

Delanteros: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).