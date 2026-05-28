Güler se prepara para su escaparate Mundial

Arda Güler llegará al Mundial como una de las grandes esperanzas de Turquía y también como uno de los jóvenes más vigilados de todo el torneo. El futbolista del Real Madrid, ya totalmente recuperado de los problemas físicos que le hicieron perderse los últimos partidos de la temporada, aterrizará en Estados Unidos, México y Canadá con un enorme cartel a nivel internacional. Tanto que es uno de los cinco grandes favoritos para conquistar el premio al mejor jugador joven del torneo.

El Mundial arrancará el próximo 11 de junio en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México y será una edición histórica. Por primera vez participarán 48 selecciones y una de ellas será Turquía. El combinado dirigido por Vincenzo Montella consiguió el billete después de superar la repesca ante Rumanía y Kosovo y vuelve a un Mundial 24 años después de su última participación, aquella inolvidable aventura de Corea y Japón 2002 que terminó con los turcos colgándose la medalla de bronce.

Ahora la ilusión vuelve a dispararse alrededor de una generación liderada por Arda Güler. Aunque la lista definitiva todavía no es oficial, nadie duda de que el jugador del Real Madrid será una de las grandes referencias del conjunto otomano. Y también uno de los grandes focos mediáticos del campeonato.

Según el análisis de probabilidades elaborado por Betfair, Arda cuenta con un 5,7% de opciones de llevarse el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026. Sólo aparecen por delante Lamine Yamal, gran favorito tras su explosión con el Barcelona y la selección española, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery y Nico O’Reilly. Un dato que confirma el enorme crecimiento del mediapunta madridista durante los últimos meses.

Porque, pese a que no fue una temporada sencilla para el Real Madrid, Güler terminó el curso dando un paso adelante muy importante. El conjunto blanco cerró el año sin títulos y lejos de las expectativas generadas, pero el crecimiento de varios jóvenes dejó motivos para el optimismo en el Santiago Bernabéu. Y entre todos ellos, Güler fue uno de los nombres propios.

El turco acabó la temporada con seis goles y 14 asistencias, convirtiéndose además en el máximo asistente del Real Madrid en Liga junto a Pedri y Fermín, todos ellos con nueve pases de gol. Mucho más asentado físicamente, con continuidad y confianza, Arda empezó por fin a mostrar la dimensión real de su talento.

El salto definitivo de Güler

En Turquía creen que este Mundial puede terminar de consagrarle definitivamente ante el planeta fútbol. Compartirá grupo con Australia, Paraguay y Estados Unidos y el objetivo del combinado otomano será alcanzar los dieciseisavos de final. Pero gran parte de las opciones de los de Montella pasarán inevitablemente por el nivel que pueda mostrar su gran estrella.

Las comparaciones con Mesut Özil empiezan además a multiplicarse. No sólo por su calidad técnica o su visión de juego, sino también por la sensación de que puede marcar una época en el Real Madrid si termina explotando definitivamente. El alemán enamoró al mundo en Sudáfrica 2010 antes de aterrizar en el Bernabéu. Ahora, muchos sueñan con que Arda siga exactamente el mismo camino. El escenario ya está preparado. Y el Mundial 2026 puede convertirse en el gran escaparate definitivo para el madridista.