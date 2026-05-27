Las cinco frases demoledoras de Florentino Pérez en la presentación de su candidatura

Florentino Pérez presentó su candidatura en el hotel Melia Castilla en una sala abarrotada de simpatizantes y amigos. El dirigente blanco llenó esa sala y dos más anexas para escuchar un discurso no excesivamente largo, pero con unos mensajes claros hacia Enrique Riquelme y a aquellos que quieren expropiar el club a los socios.

El presidente blanco dijo sobre la otra candidatura una frase demoledora. «Ahora que ya hay candidato alternativo a las elecciones del Real Madrid, entendemos todo. Sabemos que esa campaña está protagonizada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en esa junta directiva, los hijos, los sobrinos… los mismos que en una asamblea robaron la soberanía de los socios, los mismos que metieron a muchas personas que no eran socias del Real Madrid para que votaran. No vienen a servir al Real Madrid, sino a servirse del Real Madrid», aseguró.

Florentino Pérez tampoco se andó con indirectas a la hora de hablar del Real Madrid y la gobernanza de los socios. «Haré todo lo que posible para que nunca se ponga en cuestión la soberanía del Real Madrid. Los socios siempre seremos dueños de nuestro club, por mucho que se empeñen en construir mentiras. Sabéis que estamos trabajando para poner en valor el patrimonio del club», dijo.

Sobre este asunto, el presidente blanco también esbozó las líneas maestras de lo que será la futura reforma en la propiedad de los socios. «Lo que proponemos ahora es que los socios seamos titulares reales del patrimonio que hemos construido. También en lo jurídico y en lo económico. Es exactamente lo contrario a privatizar, es dar la propiedad del club a los que siempre debemos tenerla», comentó.

Florentino Pérez no se quiso olvidar del caso Negreira y los efectos nocivos que ha tenido sobre el fútbol español. «En el mundo no se entiende que un club haya pagado durante 20 años el vicepresidente de los árbitros y que aquí no haya pasado absolutamente. No se entiende que haya árbitros de esa época que sigan arbitrando en la Liga Española. La complicidad de la Liga y la RFEF es vergonzosa», añadió.

Finalmente, el presidente no dudó en prometer que habrá fichajes estelar en el futuro como hasta ahora mientras ha sido dirigente. «Si recibo el apoyo de ustedes, vamos a seguir ganando en el futuro. Ya estamos trabajando con toda ilusión para tener un equipo capaz de cumplir nuestros sueños. Mientras yo siga siendo presidente del Real Madrid, aquí van a jugar los mejores jugadores del mundo. Hemos detectado lo que podemos mejorar», zanjó.