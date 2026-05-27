Florentino se rodea de Ronaldo y Roberto en su presentación: «Presi, eres el mejor»

Ronaldo Nazario, junto a otras leyendas del Real Madrid como Roberto Carlos, Solari o Pirri, estuvo presente en el acto de presentación de la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del club blanco. El ex delantero brasileño fue la gran baza para apoyar al presidente. Y no dudó ni un segundo en coger el micrófono y brindarle su máximo apoyo a Florentino. Una imagen muy potente que dará la vuelta al mundo.

«Presi, eres el mejor. Y vas a ser siempre el mejor. Y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por todo lo que has hecho. Hala Madrid», señaló Ronaldo Nazario en el final de la presentación de la candidatura de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. Cogió el micrófono y la sala, llena de socios, irrumpió con una ovación de gala.