Florentino: «Los de Riquelme son los mismos que estaban con Calderón, los de la época más siniestra del Madrid»

Florentino Pérez eligió un escenario conocido para abrir una batalla que él mismo ha decidido librar. Nada de modernidades impostadas ni experimentos de campaña. Mientras Enrique Riquelme apostaba por un espacio de diseño y estética startup como The Sixty, el presidente del Real Madrid respondió con tradición, liturgia y poder institucional. El auditorio Aragón del Hotel Meliá Castilla, abarrotado hasta el punto de que se quedó pequeño y se tuvieron que habilitar más salas, fue el punto de partida de una candidatura que se mueve entre la continuidad y el desafío. El mensaje también fue reconocible: estabilidad, madridismo y control absoluto de la escena.

Porque Florentino no presentó únicamente un programa electoral. Presentó una forma de entender el club. Lo hizo rodeado de símbolos -Ronaldo, Roberto Carlos, Pirri o Solari- y entrando como quien conoce perfectamente el terreno que pisa. Brazo en alto, ovación cerrada y un auditorio entregado coreando el mismo mensaje que lleva dos décadas sosteniendo el madridismo institucional: «¡Presidente!». No hubo dudas sobre quién dominaba el escenario.

Florentino sale al ataque

A partir de ahí, Florentino activó el tono político. El presidente justificó el adelanto electoral denunciando una «campaña en la sombra» contra el Real Madrid y dejó claro que interpreta este proceso como algo más que unas simples elecciones.

«No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse», lanzó, antes de señalar indirectamente a Ramón Calderón y al entorno que, según él, intenta recuperar influencia dentro del club. Esta vez con sus hijos y cuñados, como señaló el presidente. Un ataque directo a Enrique Riquelme, su rival en esta carrera que finalizará el domingo 7 de junio en el pabellón de baloncesto de Valdebebas.

Uno de los grandes ejes del discurso volvió a ser el modelo de propiedad. El máximo mandatario blanco insistió en que el Real Madrid seguirá siendo de sus socios y reivindicó el sacrificio económico que realizó para rescatar al club en una etapa crítica. «Vine avalando con mi patrimonio», recordó, vinculando su figura a la estabilidad económica que hoy convierte al Madrid en el club «más rico del mundo».

«Todo ello es fruto de una gestión independiente para que siga siendo de sus socios. Los socios somos y seremos los dueños de nuestro club, por mucho que se empeñen en mentiras. Tenemos que blindarnos. Hay que poner en valor el tesoro que tenemos en nuestras manos. Mientras yo sea presidente, voy a impedirlos», sentenció.

Harvard, independencia y orgullo madridista

El presidente volvió a sacar pecho de gestión. Habló de un club «que se estudia en Harvard», defendió la independencia económica frente a otros modelos europeos y volvió a situar el orgullo madridista como motor de futuro. Todo bajo una idea central: blindar al club ante cualquier amenaza externa.

Florentino también habló del Bernabéu infinito y la revolución tecnológica. El presidente dedicó buena parte de su intervención al nuevo Santiago Bernabéu, convertido ya en la gran obra de su mandato.

Florentino anunció que el club trabaja junto a Apple en la creación del llamado «Bernabéu infinito», un concepto tecnológico con el que busca transformar la experiencia del madridismo global. Una noticia adelantada por este periódico el pasado mes de octubre. «Estamos ante una utopía tecnológica que será real», aseguró.

Más control sobre abonos y reventa

En clave más social, reconoció el problema del límite de abonados y prometió seguir endureciendo la lucha contra la reventa, además de buscar nuevas fórmulas para acercar entradas a los socios no abonados.

«Soy consciente de que el estadio tiene un límite de abonados. Estamos luchando contra la reventa. Vamos a poner a disposición de los no abonados», aseguró el máximo mandatario.

Negreira y el pulso contra el fútbol español

El tramo más duro del discurso llegó con el caso Negreira. Florentino volvió a elevar el tono contra el sistema arbitral y contra Javier Tebas, insistiendo en que el Real Madrid seguirá adelante hasta el final.

«En el mundo no se entiende que un club haya pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros», afirmó, despertando la mayor ovación que le brindaron los presentes. Y fueron varias.

«Quiero ser claro mientras el caso Negreira siga manchando el fútbol español. En el mundo no se entiende que un club haya pagado durante 20 años al vicepresente de los árbitros. Somos el único club que se ha presentado. Los socios del Madrid me conocen y saben que no voy a parar hasta que se diriman las responsabilidades», sentenció.

También confirmó que el club trasladará a UEFA toda la documentación recopilada durante estos años y reivindicó que el Real Madrid ha sido «el único club» que se ha personado activamente en el caso.

Un cierre estelar

El acto terminó a lo grande. Florentino llamó al escenario a Ronaldo, Roberto Carlos, Pirri y Solari. Y, en ese clima, llegó el gran momento. El delantero brasileño cogió el micrófono y resumió en una frase el ambiente que se respiraba en el Meliá Castilla: «Presi, eres el mejor y siempre lo vas a ser. ¡Hala Madrid!». Y ahí terminó todo. Una imagen vale más que mil palabras.