Ronaldo y Roberto Carlos arropan a Florentino Pérez en su acto de presentación de la candidatura

Roberto Carlos y Ronaldo Nazario acudieron al Hotel Meliá Castilla para apoyar a Florentino Pérez en la presentación de su candidatura como candidato a la presidencia del Real Madrid. Dos leyendas del equipo blanco que no dudaron en dar su apoyo total al actual presidente. También estuvieron presentes otras leyendas del club como Pirri, Solari y Juan Carlos Sánchez.
«Mucha historia por hacer», es el nombre de la candidatura oficial de Florentino Pérez para seguir siendo presidente del Real Madrid. Varias estrellas del club blanco como Roberto Carlos, Ronaldo, Solari o Pirri no se quisieron perder este acto de inicio de campaña. El delantero brasileño entró en el acto y se llevó la gran ovación de la tarde por parte del público presente.