Ronaldo Nazario augura el futuro de Lamine Yamal en el Barça: «Todas las estrellas acaban…»

De estrellas, de éxitos y derrotas, sabe mucho Ronaldo Nazario. El brasileño fue uno de los iconos de su generación, uno de esos futbolistas que, en su prime, era imparable, pura potencia. Vivió todo tipo de etapas y brilló en cuatro clubes punteros, quizá los más importantes de Italia y España, Barcelona, Inter, Real Madrid y Milan. Es por esto por lo que sus palabras ganan especial relevancia, sobre todo si son sus vivencias las que están sobre la mesa, con mucha atención de la correlación de hechos entre Ronaldo Nazario y Lamine Yamal.

Si estos días atrás apuntábamos al recuerdo de las polémicas fiestas de Ronaldo Nazario y los paralelismos con la del 18 cumpleaños de Lamine Yamal, ahora el brasileño augura el futuro del joven español de seguir en el Barça: «El Barcelona históricamente tiene ese problema con las estrellas, no sé… todo el mundo sale medio raro de ahí, hasta Messi salió mal. Es impresionante».

El brasileño recuerda cómo fue su caso, su salida de un Barça en el que tenía ya apalabrada la renovación y, de la noche a la mañana, se esfumó: «En mi caso, estábamos en Noruega con la selección, en un amistoso. No había acabado el año y tenía apalabrada la renovación. Di una entrevista diciendo que habíamos renovado el contrato, mejorado el contrato, y a los tres días los tipos del Barcelona me llamaron y me dijeron: ‘No vamos a cumplir con tu contrato, estás libre para negociar con quien quieras, solo ven aquí, paga la cláusula y ya está. Y fue de la nada, así, después de cómo había ido la temporada».

Ronaldo, en una entrevista en el podcast de Denilson, explica que aquel curso en el que el Barça forzó su salida lo «¡gané todo!» y que «sólo no ganamos la Liga, que se la llevó el Real Madrid de Capello, yo estaba a tope, estaba volando». El brasileño explica también «no fue por ningún lío, nada, una cosa rara».

«Eso pasó con Romario, conmigo, con Rivaldo, que hizo temporadas increíbles ahí y también salió mal. Y Neymar también salió mal, decidió salir de ahí, podrían haberse esforzado por mantener a un jugador que da resultados. Suárez también salió raro. El técnico diciendo que contaba más con él, se fue al Atlético de Madrid y fue campeón quedando por delante del Barcelona. En fin», rememora Ronaldo, que ve como estrella tras estrella se acaba dando el golpetazo con el Barça y sus dirigentes, por muy bien que hayas hecho las cosas pese a que «es un club fantástico, una ciudad fantástica, y va a seguir siendo un club fantástico. Y es una gran fábrica de talentos».

«Cuando voy a Barcelona siempre me tratan muy bien, los aficionados entienden que mi relación con el Real Madrid es mucho mejor, aunque siempre me recuerdan que mi mejor temporada fue con ellos», recuerda Ronaldo sobre su tiempo en Barcelona y el recuerdo que dejó allí, así como rememora lo dura que fue su lesión y la recaída que vendría después: «Cuando me rompí, pensé: ‘difícilmente voy a poder seguir jugando en Europa’. Podría recuperarme, pero no volver al nivel anterior». Aquello fue un martirio: «Desde el 96, no recuerdo haber jugado un solo día sin alguna molestia. Y después de tantos años, acabó siendo demasiado sacrificio. Era dolor constante».