Rectificación de LaLiga

En relación con el artículo publicado por este medio el día 11 de agosto de 2025, bajo el titular «Cínico Tebas: dice que la piratería roba datos personales y la Liga fue multada por espiar con su App», cuya autoría corresponde a D. Francisco Rabadán; LALIGA ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

1.- Que el 15 de julio de 2024, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a través de su Sentencia número 1.263/2024, de 15 de julio, anuló la sanción del año 2019 a la que se hace mención en el artículo.