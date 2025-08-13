Rectificación de LaLiga

Javier Tebas
Javier Tebas, en un evento con la Liga. (Europa Press)

En relación con el artículo publicado por este medio el día 11 de agosto de 2025, bajo el titular «Cínico Tebas: dice que la piratería roba datos personales y la Liga fue multada por espiar con su App», cuya autoría corresponde a D. Francisco Rabadán; LALIGA ejercita su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo, y desea poner de manifiesto lo siguiente:

1.- Que el 15 de julio de 2024, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, a través de su Sentencia número 1.263/2024, de 15 de julio, anuló la sanción del año 2019 a la que se hace mención en el artículo.

