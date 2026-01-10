Con pala en mano: Piqué pide ayuda a la gente de Andorra para retirar 20 centímetros de nieve del estadio

El estadio del FC Andorra ha amanecido este sábado cubierto por un increíble manto de 20 centímetros de nieve que hace peligrar el partido que tiene que disputar el equipo local contra la Cultural Leonesa a partir de las 16:15 con motivo de la jornada 15 de la Segunda División. El inicio del encuentro se ha retrasado hasta las 18:30 y Piqué ha pedido ayuda para retirar todo el manto de nieve sobre el terreno de juego.

«Jugamos a las 16:15 contra la Cultural Leonesa y estamos con 21 centímetros de nieve. Os invito a toda la gente de Andorra a venir a ayudarnos. Venid con palas. Hoy jugamos», señala Gerard Piqué en un vídeo publicado por el Andorra esta mañana en el que aparece el máximo mandatario del equipo con palo en mano y totalmente cubierto de nieve.

Gerard Piqué ha sido de los primeros en ponerse con pala en mano a comenzar a retirar toda la nieve que cubría la totalidad del terreno de juego. Junto a trabajadores del club y algunos aficionados, el Andorra trabaja a destajo para que este partido se juegue este mismo sábado.

Diversas fuentes confirman que Andorra y Cultural quieren jugar hoy, tal y como ha adelantado Gerard Piqué en el vídeo difundido por su entidad. La nieve está comenzando a retirarse trabajando sin descanso sobre el césped y la Liga ha retrasado el inicio del encuentro a las 18:30 para dar más margen de maniobra a que estas tareas puedan terminarse.