El Andorra se expone a una pérdida de puntos por las salidas de tono de Gerard Piqué

El Andorra se expone a una sanción ejemplar por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol por culpa de las pérdidas de papeles de Gerard Piqué. El ex jugador y empresario, que controla el club a través de su empresa, Kosmos, ha tenido varios desencuentros con los árbitros en los pasillos del estadio de Encamp. Esto ha derivado en varias multas al club, la última de 9.000 euros, pero tras las reincidentes actitudes de Piqué, lo próximo a lo que se puede exponer el equipo del principado es al cierre parcial o total del estadio o incluso a una pérdida de puntos.

Gerard Piqué no tiene realmente ningún cargo en el club, por lo que no puede ser sancionado a título personal por la RFEF. En el caso de los directivos, el reglamento señala que pueden ser inhabilitados o suspendidos, pero el ex barcelonista no figura dentro del organigrama del equipo. Es el grupo Kosmos, el máximo accionista del Andorra, junto a la empresa Clayton, mientras que el presidente del club es Ferran Vilaseca.

De esta forma, no se puede sancionar a Piqué por sus constantes guerras con los árbitros en el estadio. El último escándalo provocado por el que fuera central del Barcelona sucedió en el Andorra-Deportivo, cuando el colegiado registró en el acta arbitral un encontronazo con él.

«Una vez finalizado el primer tiempo y mientras estaba entrando en el túnel de vestuarios, pude identificar a D. Gerard Piqué Bernabéu, el cual se acercó a mi persona recriminando una de las decisiones que tomé en la primera parte manifestándome lo siguiente: ‘Qué fácil es pitar a los pequeños’. Todo ello, mientras era sujetado por miembros de su club», reflejaba el árbitro en su acta.

Piqué perjudica al Andorra

Por este motivo, el club ha sido sancionado con 9.000 euros de multa. Un castigo que no es el primero en lo que va de curso. En otros dos partidos sucedieron episodios similares. Ante el Mirandés y ante el Leganés, Piqué buscó al árbitro para reprocharle su actuación, lo que derivó en sendas sanciones, primero de 6.000 euros y, después, de otros 9.000 euros.

De ahí que, ante las repetitivas actitudes de Gerard Piqué, lo siguiente a lo que se expone el Andorra es a una sanción más dura, que va desde el cierre del estadio hasta la pérdida de puntos en la clasificación. Desde Disciplina ya han apercibido al conjunto del Pirineo con penalizaciones más severas. El reglamento habla de la «clausura [del estadio], total o parcial, de hasta tres partidos o dos meses; y deducción de tres puntos en la clasificación final».