Piqué también hizo negocios con Liga y UEFA cuando era jugador profesional y cobró 1,2 millones

Gerard Piqué desveló ante la juez del caso Supercopa que sus negocios no se limitaban únicamente a la Real Federación Española de Fútbol. El presidente de Kosmos reconoció que cuando aún practicaba el fútbol profesional firmó diversos acuerdos con la Liga y la UEFA y que nadie denunció ninguna incompatibilidad como sí ha sucedido con su mediación para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. De hecho, por encontrar un patrocinador al organismo presidido por Aleksander Ceferin cobró una comisión de 1,2 millones cuando aún estaba en activo como jugador del Barcelona.

El futbolista intercedió para que la Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí alcanzasen un acuerdo para llevar la Supercopa de España al país en septiembre de 2019 cobrando una comisión del 10% del acuerdo, un dádiva estándar en el mundo del fútbol y que le reporta 4 millones anuales pagados por el país musulmán. El jugador defendió ante la juez del caso Supercopa que su rol fue de asesoría, intermediación entre las partes y que incluso fue clave para que se retomasen las conversaciones entre los implicados cuando hubo un momento de crisis a mediados de 2019 antes de alcanzar el acuerdo.

Piqué desveló ante la juez Delia Rodrigo que «participaba en todas las competiciones» y que «tenía negocios con todos los estamentos del fútbol». Con la Liga tenía una sociedad en Port Aventura por la explotación de un centro de ocio, mientras participaba en la competición sin que esto supusiese un conflicto de intereses. «Tenía muy buena relación con el fondo que gestiona el parque y les puse en contacto de inmediato con Javier Tebas. En este caso no hubo dinero de por medio, pero si montamos una sociedad a medias», afirmó un Piqué que recibe un buen pellizco por las entradas del parque de atracciones oficial de la Liga.

Lo mismo dijo acerca de la UEFA a la que puso en contacto con la empresa Grifols para que invirtiese en fútbol femenino. En ninguno de los dos casos se montó ningún escándalo parecido al que se ha montado con el de la Federación. De hecho, Piqué reconoce ante la juez que cobró de ambas empresas una comisión. «Lo digo de memoria, creo que fueron tres años de contratos por tres millones cada uno y de ahí sacamos el 10%», aseveró. En realidad fueron cuatro años de contrato y la comisión ascendió hasta los 1,2 millones de euros, pagadas a medias por UEFA y Grifols.

«Yo participaba en muchas cosas porque mi misión era buscar oportunidades o mediar entre partes», aseveró Piqué, quien no se escandaliza ni lo más mínimo por cobrar un 10% de las operaciones. El jugador cataloga este dinero como el habitual que se mueve en el mundo del fútbol dentro de cualquier operación, incluida los traspasos de futbolistas.

El alegato final de Piqué

El jugador quiso defender en última instancia ante la jueza del caso Supercopa tras haber hecho todas estas revelaciones y dando normalidad a un caso que, de momento, no tiene recorrido al no haberse encontrado irregularidades en las cuentas de Luis Rubiales y sus allegados como presumían antes de abrir el caso. «Simplemente, quería decir que es muy frustrante. Llevamos tres años con este caso. De verdad, creo que hemos aportado un valor incalculable para la Federación Española de Fútbol. El contrato más grande de la historia de la Federación», aseguró.

«Que luego, pues bueno, entiendo perfectamente que en España, la gente puede ver de una manera o de otra el tema de Arabia Saudí, y ahí no quiero entrar. Pero llevamos tres años, a nivel de la prensa, de todo este proceso… No podéis llegaros a imaginar lo que afecta, salir tu nombre constantemente en algo que… En cualquier otro país del mundo, o sea, y no quiero ponerme medallas, te pondrían una estatua, pero es que es una aportación de valor muy grande», zanjó Piqué en su alegato final.