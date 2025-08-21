Con el mes de agosto que encara ahora su recta final, todavía quedan muchas fiestas que celebrar y sin duda, entre las más esperadas destacan las de San Sebastián de los Reyes. De este modo, durante los últimos diez días de agosto, las calles normalmente tranquilas, se llenan de ruido, música y de gente que llega desde todas las partes de Madrid. Vecinos de toda la vida y curiosos que llegan de fuera comparten encierros, verbenas, conciertos de modo que el ambiente es de fiesta total. Por ello, no te puedes perder todo lo que te contamos a continuación, sobre las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025: cuándo son, fechas, cartel y conciertos.

Este 2025 no es un año cualquiera. Se cumplen 500 años de los encierros de San Sebastián de los Reyes, medio milenio de una tradición que sigue viva. Y este año podremos ser testigos de ocho encierros, con uno nocturno, y además se podrán seguir por televisión. Y eso no es todo para las fiestas de Sanse ya que tenemos también talleres infantiles, concursos, actos religiosos y charangas que hará que cada día sea distinto al anterior. Y en cuanto a conciertos, pues tienes mucho entre lo que elegir: Rulo y la Contrabanda, Pignoise, Medina Azahara… nombres que seguro que te suenan y que llenarán el Auditorio Municipal. Todo gratis y al aire libre, para que cualquiera pueda disfrutarlo. En definitiva, un programa que mezcla raíces y modernidad y que hace de las fiestas de San Sebastián una cita que nadie querrá perderse. Pero antes, saber cuándo comienzan.

Programa completo de las fiestas

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes comienzan el 21 de agosto y se celebrarán hasta el 31 de agosto, con un programa de lo más completo y que te dejamos a continuación:

Jueves 21 de agosto

20:00 h – Proclamación de Manolo Durán como Personaje del Encierro 2025 y presentación del libro de fiestas. Taberna El Foro.

Viernes 22 de agosto

22:30 h – Concierto de Rezelo (Plaza de la Constitución).

00:00 h – Orquesta Ethno Spain (Plaza de la Constitución).

Sábado 23 de agosto

21:00 h – Pasacalles con charanga Xoxongorri.

22:00 h – Cabestrada por el recorrido del encierro.

22:30 h – Actuación de Castora Herz y la Cuadrilla (Plaza de la Constitución).

23:00 h – Entrega de premios a corredores de los encierros.

00:00 h – Concierto de Fillas de Cassandra (Plaza de la Constitución).

Domingo 24 de agosto

11:00 h – Carrera popular Matrix Toro Run.

20:30 h – DJ Dani Moreno “El Gallo” (Plaza de la Constitución).

22:00 h – Pregón oficial de fiestas.

22:10 h – Espectáculo pirotécnico en la Plaza de la Constitución.

23:00 h – Concierto de DJ Nano y Abel The Kid (Auditorio Municipal).

Lunes 25 de agosto

11:00 h – Primer encierro (ganadería La Palmosilla).

12:30 h – Actividades infantiles con talleres y juegos.

22:00 h – Encierro nocturno (ganadería Peña de Francia).

23:00 h – Concierto de Isabel Aaiún (Auditorio Municipal).

Martes 26 de agosto

11:00 h – Tercer encierro (ganadería Carlos Núñez).

13:00 h – Concierto de Kiki Morente (Plaza de la Constitución).

22:00 h – Tributo a Leño (Auditorio Municipal).

23:00 h – Concierto de Medina Azahara (Auditorio Municipal).

Miércoles 27 de agosto

11:00 h – Cuarto encierro (ganadería Casasola).

13:00 h – Concierto de María Parrado (Plaza de la Constitución).

23:55 h – Gran castillo de fuegos artificiales (Parque de la Marina).

00:20 h – Concierto de Gonzalo Hermida (Auditorio Municipal).

Jueves 28 de agosto

11:00 h – Quinto encierro (ganadería Salvador Domecq).

12:00 h – Solemne misa mayor.

23:30 h – Concierto de la Orquesta Panorama (Campo de fútbol de C/ Teide).

Viernes 29 de agosto

11:00 h – Sexto encierro (ganadería Pinto Barreiros).

19:00 h – Corrida de toros (ganadería Salvador Domecq).

21:00 h – Procesión del Santísimo Cristo de los Remedios.

23:00 h – Concierto de Rulo y la Contrabanda (Auditorio Municipal).

Sábado 30 de agosto

11:00 h – Séptimo encierro (ganaderías Hermanos Jiménez y Ángel Sánchez y Sánchez).

21:30 h – Tradicional Baile de las Higueras.

23:00 h – Concierto de Pignoise (Auditorio Municipal).

Domingo 31 de agosto

11:00 h – Octavo encierro (ganadería Zalduendo).

19:00 h – Espectáculo infantil Drilo Rock (Auditorio Municipal).

23:00 h – Acto de cierre con peñas y charanga Xoxongorri en la Plaza de la Constitución.

Conciertos en las Fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025

Ya los hemos visto y resaltado en el programa completo, pero para que no te pierdas ningún concierto, aquí los tienes todos enumerados:

Domingo 24 de agosto: DJ Nano y Abel The Kid – 23:00 h, Auditorio Municipal.

DJ Nano y Abel The Kid – 23:00 h, Auditorio Municipal. Lunes 25 de agosto : Isabel Aaiún – 23:00 h, Auditorio Municipal.

: Isabel Aaiún – 23:00 h, Auditorio Municipal. Martes 26 de agosto : Tributo a Leño – 22:00 h / Medina Azahara – 23:00 h, Auditorio Municipal.

: Tributo a Leño – 22:00 h / Medina Azahara – 23:00 h, Auditorio Municipal. Miércoles 27 de agosto : Álvaro García – 22:30 h / Gonzalo Hermida – 00:20 h, Auditorio Municipal.

: Álvaro García – 22:30 h / Gonzalo Hermida – 00:20 h, Auditorio Municipal. Jueves 28 de agosto : Orquesta Panorama – 23:30 h, Campo de fútbol de C/ Teide.

: Orquesta Panorama – 23:30 h, Campo de fútbol de C/ Teide. Viernes 29 de agosto : Rulo y la Contrabanda – 23:00 h, Auditorio Municipal.

: Rulo y la Contrabanda – 23:00 h, Auditorio Municipal. Sábado 30 de agosto : Pignoise (20º aniversario) – 23:00 h, Auditorio Municipal.

: Pignoise (20º aniversario) – 23:00 h, Auditorio Municipal. Domingo 31 de agosto: Drilo Rock – 19:00 h, Auditorio Municipal.

Todos los conciertos son gratuitos hasta completar aforo.

Cómo llegar

Llegar a San Sebastián de los Reyes no tiene complicación. Son apenas veinte kilómetros desde Madrid y la A-1 te deja en la puerta. Eso sí, en fiestas lo más probable es que encuentres cortes de tráfico en el centro, así que conviene dejar el coche en los aparcamientos habilitados y moverse a pie. Al final, caminar es parte de la experiencia.

Si prefieres el transporte público, también es sencillo. El metro (línea 10) para en Reyes Católicos, muy cerca del meollo. En tren, los Cercanías C-4 tienen parada en Alcobendas–San Sebastián de los Reyes. Y desde Plaza de Castilla salen autobuses cada poco tiempo. Vamos, que excusas para no ir no hay.