Quién es Marta Sanahuja, la influencer que sustituye a Samantha Vallejo-Nágera en ‘MasterChef’

El 2026 ha arrancado con una noticia que ha dejado sin palabras a los seguidores de MasterChef: la salida de Samantha Vallejo-Nágera. La chef, uno de los rostros más queridos y respetados por la audiencia, abandona el concurso para emprender una nueva aventura. De momento se desconoce qué nuevo proyecto tiene entre manos, pero TVE ya ha confirmado quien se encargará de sustituirla en el programa de cocina: la influencer y creadora de contenido Marta Sanahuja. En LOOK tenemos todos los datos sobre ella y podemos adelantar algo: es un fichaje bomba.

La cadena pública quiere renovarse, acercarse a la gente joven y despertar el interés de otro tipo de público, por eso quieren contar con Marta, cuyo nombre en Instagram es Delicious Martha. La experta se dedica al mundo de la cocina y lleva mucho tiempo trabajando en Internet. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos retos y ahora se ha propuesto entretener a la audiencia desde las cocinas de TVE. Está muy ilusionada con esta oferta y ha prometido que hará todo lo posible por ofrecer su mejor versión.

El comunicado de Marta Sanahuja

El nuevo equipo de ‘MasterChef’. (Foto: Instagram)

Antes de ejercer de maestra de ceremonias para TVE, Marta Sanahuja ya había despertado el interés de muchas marcas porque tiene un perfil muy completo. Su trabajo es elaborar recetas, pero lo hace desde una perspectiva que a las nuevas generaciones les resulta bastante atractiva. No renuncia al sabor, ni a ningún ingrediente, pero intenta trabajar de una forma saludable y ligera. A partir de ahora, podrá intercambiar conocimientos con Pepe Rodríguez y con Jordi Cruz, quienes se han quedado huérfanos tras el adiós de su querida compañera.

Pepe, Jordi y Samantha llevan más de una década trabajando juntos y no sólo forman equipo a nivel profesional, sino que son grandes amigos. Por ese motivo, no es de extrañar que ahora pasen un periodo de adaptación hasta que se amolden a su Marta. Eso sí, esta última les pondrá las cosas muy fáciles y ha emitido un comunicado anunciando su participación en MasterChef.

La joven se ha declarado «fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena». Y después ha explicado cómo se siente después de recibir esta propuesta tan inesperada: «Demasiado feliz. Me incorporo al jurado de MasterChef en esta nueva temporada».

El ejército de la influencer

El antiguo equipo de ‘MasterChef’. (Foto: Gtres)

Marta Sanahuja descubrió hace mucho que la cocina era su gran pasión, así que empezó a formarse y poco a poco se ha convertido en un auténtico referente, tanto que TVE le ha situado a la misma altura que Samantha Vallejo-Nágera, de ahí su próxima colaboración con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Habrá que esperar un tiempo para ver cuál es la reacción de la audiencia porque evidentemente habrá gente que eche de menos a Samantha, pero Marta cuenta con un ejército de seguidores que estará encantado de verla en acción.