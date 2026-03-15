Los peores looks de la gala de los Premios Oscar 2026

La edición 2026 de los Premios Oscar, celebrada en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, ha estado marcada por récords históricos y también por estilismos que no han convencido en la alfombra roja. Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien ha ejercido como maestro de ceremonias, aportando su característico humor a una gala que ha dejado momentos para el debate, tanto en lo cinematográfico como en lo estilístico. Entre luces y flashes, algunos looks no lograron brillar y se han convertido en los más criticados.

Aunque la alfombra roja suele ser un escaparate de glamour, la noche también ha mostrado los peores looks de la gala, aquellos que, por exceso o por elección poco acertada, han desentonado entre los estilismos más celebrados. Este contraste recuerda que los Oscar no solo premian al cine, sino que convierten cada aparición en un escaparate global donde cada detalle cuenta, y donde incluso los desaciertos se convierten en tema de conversación. Pero, ¿quién ha sido la gran decepción? Tenemos la respuesta.

Reece Feldman

Reece Feldman en los Oscar. (Foto: Gtres)

Reece Feldman se ha decantado por un traje compuesto por un pantalón negro y una chaqueta blanca adornos con unos abalorios vintage.

Diane Warren

Diane Warren en los Oscar. (Foto: Gtres)

El estilismo de Diane Warren ha causado sensación, pero muchos comentarios que ha recibido son negativos. Su apuesta no ha terminado de convencer.

Las grandes apuestas de la noche

En lo cinematográfico, la gran protagonista ha sido Sinners, que ha logrado un hito histórico al acumular 16 nominaciones, superando a clásicos como Eva al desnudo, Titanic o La La Land, que se quedaron en 14. Como era de esperar, la polémica no ha tardado en llegar, ya que cada edición provoca opiniones enfrentadas sobre qué películas merecen más reconocimiento.

El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, ha sido especialmente comentada por su propuesta audaz, que mezcla cine político con elementos de género y toques de comedia en momentos inesperados. La película logra abordar temas complejos con una puesta en escena fascinante. Además, la interpretación de Wagner Moura destaca por la profundidad de su personaje, que encarna distintas facetas con una intensidad que ha generado muchos aplausos. En definitiva, en EEUU el talento no escasea.