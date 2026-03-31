El clan Pantoja se ha reunido -casi al completo- para disfrutar de la Semana Santa de Sevilla. Como es tradición, Anabel Pantoja y Kiko Rivera han acudido a la capital hispalense para ver las procesiones del Lunes Santo desde un lugar privilegiado: el restaurante MaríaTrifulca, a orillas del Guadalquivir y muy próximo al puente de Triana, el barrio en el que creció la colaboradora televisiva.

Anabel Pantoja desvela si ha escuchado la última canción de Kiko

La familia atraviesa -con sus más y sus menos- uno de los mejores momentos que viene motivado por el acercamiento entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, tras años distanciados. Una reconciliación que Kiko quiso plasmar en No hay paz sin ti, una canción dedicada de lleno a la tonadillera.

Kiko Rivera, Lola, David Rodríguez y Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

«No es una canción más… es de esas que nacen cuando uno deja de mirar hacia fuera y empieza a mirarse por dentro. De las que no se escriben, se sienten. A veces la vida te pone en situaciones donde cargar con todo pesa demasiado… y es ahí donde entiendes que soltar no es perder, es avanzar. Que hay heridas que solo se cierran cuando decides dejar de luchar contra ellas. Este tema habla de eso… de aprender a respirar sin rencor, de entender que hay cosas que solo encuentran paz cuando uno da ese paso que tanto cuesta», dijo Rivera sobre esta letra dedicada su madre, de la que a lo largo de estos días ha compartido imágenes en sus redes sociales para la promoción del single.

Tras salir a la luz la reconciliación entre madre e hijo, las reacciones no se hicieron esperar, como la de Isa Pantoja, que se quedó en shock al conocer la noticia. También la de Anabel Pantoja que, durante todos estos años, ha estado entre la espada y la pared entre su tía -a la que ha acompañado en sus últimas giras- y su primo, al que considera un hermano.

Anabel Pantoja en Sevilla. (Foto: Gtres)

Precisamente, Anabel ha aparecido en las últimas horas en Triana antes de reencontrarse con su primo. La creadora de contenidos no ha dudado en pararse con la prensa, pese a que llevaba con ella a Alma, su hija, a la que intenta proteger al máximo de las cámaras.

Por su parte, la ex concursante de Supervivientes se ha mostrado de lo más emocionada por vivir la Semana Santa junto a los suyos en Sevilla: «Como todos los Lunes Santos. La niña feliz, le encanta estar aquí. Me gustaría eso, disfrutar en familia».

Además, ha desvelado que todavía no había escuchado la canción que su primo le había dedicado a su tía, ya que quería hacerlo junto a Kiko: «No no la he escuchado, ahora que voy a estar con él la escucharé ahí».